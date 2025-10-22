İzmir'il ilçesi Çeşme, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte doğal yaşamın seyrine sahne olmaya başladı. İnsan hareketliliğinin azalmasıyla birlikte sahillerde daha sık görülmeye başlanan Akdeniz fokları, bölgenin eşsiz biyoçeşitliliğinin kanıtı niteliğinde.

Bugün öğleden sonra Çeşme kıyılarında yaşanan bir olay ise, bölge sakinlerini ve kıyıda bulunan az sayıdaki vatandaşı hayrete düşürdü. Nesli tehlike altında olan bir Akdeniz foku, sahile oldukça yakın bir noktada iri bir ahtapot yakaladı.

Dakikalarca süren vahşi yaşam gösterisi

Akdeniz fokunun avlanma anı, kıyıdaki vatandaşlar tarafından an be an gözlemlendi. Fokun, yakaladığı ahtapotu etkisiz hale getirmek için verdiği mücadele dakikalar sürdü. Güçlü cüssesiyle ahtapotu su yüzeyine çıkarıp tekrar tekrar hırpalayan fokun avlanma teknikleri, izleyenler için adeta vahşi yaşam belgeselini aratmayan bir gösteriye dönüştü. Vatandaşlar, bu nadir ve ilginç anları hızla cep telefonlarının kameralarıyla kayda alarak ölümsüzleştirdi.

Başarılı av ve kıyıdan ayrılış

Uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra ahtapotu nihayet etkisiz hale getirmeyi başaran Akdeniz foku, avını afiyetle tüketerek karnını doyurdu. Avlanma ve beslenme sürecini tamamlayan deniz memelisi, bir süre daha kıyıya yakın sularda yüzdükten sonra sakin bir şekilde uzaklaşarak gözden kayboldu.