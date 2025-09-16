Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftada İzmir başta olmak üzere 74 ilde gerçekleştirilen yasaklı madde operasyonlarının sonuçlarını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonlarda 1 ton 183 kilogram yasaklı madde ve 2 milyon 790 bin yasaklı madde ele geçirildiğini, 1.811 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İzmir’de polis ekipleri yoğun katılım gösterdi

Operasyonlarda İzmir’de narkotik ekiplerinin yoğun şekilde görev aldığı bildirildi. Kent genelinde farklı ilçelere uzanan baskınlarda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir polisi, zehir tacirlerine ağır darbe indirilen çalışmada önemli rol üstlendi.

Ülke genelinde 6 bin 760 personel görev yaptı

74 ildeki operasyonlarda toplam 2 bin 705 ekip, 6 bin 760 personel, 21 hava aracı ve 47 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’nın da aralarında olduğu illerde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Yerlikaya’dan gençlere uyarı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında gençlere şu mesajı verdi: “Gençler, yasaklı maddeye karşı yürüttüğümüz bu mücadele sizleri koruma mücadelesidir. Geleceğinizi çalan uyuşturucu maddelerden uzak durun. Biz sizin yanınızdayız. Zehir tacirlerine işledikleri suçların bedelini en ağır şekilde ödetiyoruz.”

Emniyet birimlerine teşekkür

Yerlikaya, İzmir Emniyeti başta olmak üzere operasyonlara katılan tüm valilikler, Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve il emniyet müdürlüklerini tebrik etti.

İzmir’de soruşturma derinleşiyor

İzmir’de gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı. Ele geçirilen yasaklı maddelerin tür ve dağılımına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapılacağı, İzmir’deki soruşturmanın da genişleyerek süreceği aktarıldı.