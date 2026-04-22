İzmir’de faaliyet gösteren İzmir Afet Bilinci ve İklim Farkındalığı Derneği (İZ-AFED), 22 Nisan Dünya Günü dolayısıyla önemli bir açıklamada bulundu. Dernek adına açıklamada bulunan isim ise Çevre Komisyonu Başkanı Yakup Ateş oldu. Ateş, gezegenin yalnızca bir kaynak değil, korunması gereken ortak bir yaşam alanı olduğunun altını çizdi.

“İklim krizi göz ardı edilemez”

Açıklamada, bu yılın temasının “Bizim Gücümüz, Bizim Gezegenimiz” olduğu hatırlatıldı. Enerji ihtiyacının artışına, üretim ve tüketim alışkanlıklarının dünya üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı.

Ateş tarafından bilimsel verilerin iklim krizinin etkilerini daha görünür hale getirdiği ifade edilirken, hava olaylarının aşırılığı, kuraklık ve ekosistem kayıplarının yaşam kalitesini ciddi şekilde tehdit ettiğini belirtti.

“İlişki yeniden tanımlanmalı”

Ateş, doğanın yalnızca bir kaynak olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizdi. Ateş ayrıca, birçok kültürde doğanın bir “yaşam ortağı” olarak kabul edildiğini de sözlerine ekledi.

Yakup Ateş tarafından, sürdürülebilir bir geleceğin yalnızca teknolojik gelişmelerle değil, aynı zamanda bireysel bilinç ve doğru tercihlerle mümkün olabileceği de vurgulandı.

Adımlar teker teker sıralandı

Açıklamada sürdürülebilir bir gelecek için atılması gereken temel adımlar da belirtildi. Bu adımlar ise; Enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması, yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, su ve gıda israfının azaltılması, atık yönetimi ve geri dönüşüm alışkanlıklarının güçlendirilmesi, kentlerde iklim dirençliliğini artıracak planlamaların hayata geçirilmesi olarak ifade edildi.

“Kıyı kentleri daha kırılgan”

Kıyı kentlerinin daha hassas olduğuna açıklamada dikkat çekilirken, İzmir gibi kentlerde yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar arasında güçlü bir iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Vatandaşlara çağrı geldi!

Ateş, tüm vatandaşlara daha bilinçli tüketim, enerjiyi verimli kullanma ve doğal kaynakları koruma çağrısında bulundu. Gezegenin geleceğinin bireysel ve toplumsal sorumluluklarla doğrudan bağlantılı olduğu ifade edildi.

Atatürk’ün sözüne vurgu!

Açıklamanın sonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün “Çevreyi korumak aklın gereğidir” sözüne yer verildi ve doğayı korumanın aslında ortak geleceğe sahip çıkmak anlamına geldiği belirtildi.