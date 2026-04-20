İzmir Çiğli posta kodu 35610 olarak uygulanıyor. İzmir şehir merkezi ile Çiğli arası mesafe tercih edilen güzergâha göre 15 ile 20 kilometre arasında değişiyor ve araçla yaklaşık 20-30 dakikada tamamlanıyor. Aşağıda ulaşım yöntemlerinden harita bilgisine kadar tüm detayları bir arada bulabilirsin.

İzmir Çiğli posta kodu kaç?

Çiğli ilçe merkezi için genel posta kodu 35610. Ancak Çiğli, 26 farklı mahalleden oluşan büyük bir ilçe olduğu için her mahallenin posta kodu farklılık gösterebiliyor. Örneğin Küçükçiğli mahallesinin posta kodu 35620, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi için farklı bir kod kullanılıyor.

Çiğli'ye bağlı başlıca mahalleler arasında Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Aydınlıkevler, Balatçık, Cumhuriyet, Çağdaş, Egekent, Esentepe, Evka 2, Evka 5, Evka 6, Güzeltepe, İnönü, Kaklıç, Küçükçiğli, Maltepe, Sasalı, Şirintepe, Uğur Mumcu, Yakakent ve Yenimahalle yer alıyor. Adres yazarken mahalle bilgisiyle birlikte doğru posta kodunu kullanmak kargonun hızlı ulaşması için önemli.

İzmir Çiğli arası kaç km?

Çiğli, İzmir Büyükşehir'e bağlı 30 merkez ilçeden biri olduğu için "İzmir-Çiğli arası" aslında şehir içi bir güzergâh. Referans alınan nokta genellikle Konak yani İzmir şehir merkezi. Konak ile Çiğli arası 15 kilometre civarında. Araçla normal trafikte 15-25 dakika sürüyor.

Farklı ilçelerden başlangıçta mesafeler şu şekilde: Karşıyaka-Çiğli arası yaklaşık 19-20 kilometre, Bornova-Çiğli arası yaklaşık 25 kilometre, Kemalpaşa-Çiğli arası ise 36 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Adnan Menderes Havalimanı'ndan Çiğli'ye gelmek isteyenler ise 35-40 kilometrelik bir yol kat ediyor.

İzmir Çiğli yol tarifi nasıl?

Özel araçla Çiğli'ye en hızlı ulaşım, İzmir Çevre Yolu (O-30/E87) üzerinden sağlanıyor. Konak'tan yola çıkan bir sürücü Kordon-Alsancak hattını takip ederek Karşıyaka sahil yoluyla Çiğli'ye manzaralı bir rotada gelebilir. Alternatif olarak Bornova üzerinden çevre yolu tercih edildiğinde trafikten uzak daha hızlı bir güzergâh da kullanılabilir.

Toplu taşımayla gelmek isteyenler için en pratik seçenek İZBAN banliyö hattı. Alsancak'tan hareket eden trenlerle Çiğli İstasyonu'na 15-20 dakikada varmak mümkün. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsleri de merkez ilçelerden Çiğli'ye düzenli seferler yapıyor. Trafiğin sıkışık olduğu sabah ve akşam saatlerinde İZBAN kullanımı büyük zaman kazandırıyor.

İzmir Çiğli harita konumu

Çiğli, coğrafi olarak 38°29'N enlemi ve 27°03'E boylamı üzerinde konumlanıyor. İzmir Körfezi'nin kuzey kıyısında yer alan ilçe, doğuda Karşıyaka, kuzeyde Menemen, batıda ise Sasalı Doğal Yaşam Parkı üzerinden Aliağa istikametine açılıyor. Google Haritalar veya Yandex gibi harita uygulamalarına "Çiğli, İzmir" yazarak ilçenin detaylı haritasına ulaşmak mümkün.

İlçe sınırları içinde Katip Çelebi Üniversitesi yerleşkesi, İzmir Adnan Menderes'in tarihi havaalanı olan Çiğli Havalimanı, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gibi önemli noktalar yer alıyor. Bu da Çiğli'yi sadece bir yerleşim bölgesi değil, aynı zamanda İzmir'in ekonomik ve sosyal hayatının merkezlerinden biri haline getiriyor.