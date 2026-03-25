Olay, 18 Temmuz 2025’te Çeşme’nin Ovacık Mahallesi Gücücek Koyu’nda meydana geldi. Aynı bölgede bulunan iki sitenin güvenlik görevlileri arasında şezlong yeri nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
İddiaya göre, komşu sitenin görevlisi olan S.Ş., tartışma sırasında eline geçirdiği baltayla 29 yaşındaki Soner Boztepe’ye saldırdı. Başına aldığı ağır darbe sonucu Boztepe olay yerinde hayatını kaybetti.
Mahkeme: “Eylem planlı şekilde gerçekleştirildi”
Olayın ardından açılan davada karar çıktı. Çeşme Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine hükmetti.
Mahkeme heyeti, dosyadaki delillerin sanığın eylemini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Sanık S.Ş., “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.
Kaçarken yangın çıkardı
Cinayetin ardından kaçmaya çalışan S.Ş.’nin, güvenlik güçlerini oyalamak amacıyla çevredeki makilik alanda yangın çıkardığı da ortaya çıktı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelinin izini sürerek kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan S.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.