Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanvekili Yusuf Gabay, Nisan ayında gerçekleşecek birlik seçimlerinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.

Yusuf Gabay: Yönetim kurulunun desteğiyle adaylığımı koydum

Önümüzdeki süreçte gerçekleşecek birlik seçiminde yönetim kurulunun da desteğiyle Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği seçimlerine aday olduğunun altını çizen Yusuf Gabay, “Her başkan bir dönem başkanlık yapıyor sonrasında iki başkanvekilinden biri aday olması durumunda ona devrediyor bu yaklaşık 25 yıldır böyle devam ediyor.

Bu dönemde bu şekilde devam etmesi yönünde bir istek var. Bundan dolayı bu dönem yönetim kurulunun desteğiyle adaylığımı koydum. Mevcut başkanımız Mehmet Ali Işık’a da sektöre verdiği katkılarından ve desteklerden dolayı çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

“Sektörde ciddi problemler var”

Ayrıca, kuru meyve sektöründe ciddi sorunların ve problemlerin de olduğunu vurgulayan Gabay, TÜBİTAK ve bakanlıklarla birlikte ortak çalışmalar yürüttüklerini vurgulayarak, “Kuru meyve sektöründe maalesef geçmiş senelerden bu yana büyük sıkıntılar var. Sektörde bir, iki senedir ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

İncir sektöründe zaten bilindiği gibi afrotoksin bildirimlerinden dolayı sektör ciddi sıkıntı yaşıyor. Bununla ilgili TÜBİTAK ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İnşallah etkilerini ve olumlu sonuçlarını görmeye başlarız.” şeklinde konuştu.

Işık’ın planı sekteye mi uğradı?

Öte yandan, İzmir iş dünyasına yakın kulislerden edinilen bilgilere göre, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık’ın, önümüzdeki dönemde Jak Eskinazi’nin ayrılmasıyla boşalması beklenen Genel Koordinatörlük görevi için temaslarda bulunduğu öne sürülürken, yaşanan son gelişmelerin Işık’ın bu yöndeki planlarını sekteye uğrattığı iddia edildi.

Yusuf Gabay kimdir?

Yusuf Gabay, 46 yaşında - evli 2 çocuklu, Ege Üniversitesi / İktisat bölümü mezunu İngilizce ve Fransızca biliyor. Gabay Dış Tic. ve Gıda Sanayi A.Ş.'de kuru meyve sektöründe 4. nesil, 25 yıldır aktif iş hayatını sürdürüyor kuru meyve ve mamulleri birliğinde bu dönem başkan vekili olarak görev almaktadır.