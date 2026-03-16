Son Mühür / İzmir’de Zübeyde Hanım Huzurevi üzerinden yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminde Atatürk’ün annesinin ismini taşıyan Zübeyde Hanım Huzurevi’ni SGK ve vergi borçlarına karşılık kurumlara devretmek istediğini vazgeçip alanı ‘Ticaret ve Turizm’ bölgesi yapmak istediğini ancak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın engel olduğunu açıklamış, “Cemil Bey şimdi yaptığı gibi fikir değiştiriyor huzurevi alanını 'Ticaret ve Turizm' alanı yapmak istiyor!" diyerek tepkisini dile getirmişti.

Çankırı’nın açıklamalarının ardından Tugay ise “O parsel zaten turizm ve sosyal tesis plan kararı olan bir yerdir. Plan değişikliği yapılmamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

“İşin içinde yalan olunca…”

Söz konusu açıklamalara bu kez de sosyal medyası üzerinden yanıt veren AK Partili Çankırı, “Sayın Tugay'ın belli ki kafası karışık... Haklıdır, bir işin içinde yalan olunca doğruyu ayıklamakta da hatırlatmakta da tereddüt eder insan” diyerek bir kez daha Tugay’a tepkisini gösterdi. Tugay’ın paylaşımını silerek yeniden paylaşımda bulunduğunu ifade eden Çankırı, “Tekrar yayımladığınız X paylaşımınızda da doğruyu hatırlamadığınız aşikar! Sizin ifadelerinizle o parselin turizm imarına açık olduğunu da öğrenmiş olduk. Demek ki; mesele sadece güvenlik değilmiş. Demek ki; işin içinde imar planı, rant ve turizm alanı hesabı da varmış. Bir söz vardır, iyi bilirsiniz: Minareyi çalan kılıfını hazırlar” mesajı verdi.