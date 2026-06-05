Çeşme'de gerçekleştirilen operasyonda 6’sı çocuk olmak üzere 12 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı öğrenildi. Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin birlikte hareket ettiği operasyonda göçmenler kara üzerinde belirlendi.

Çeşme’de görevine devam eden Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-359), kara üzerinde şüpheli bir grup olduğunu belirledi.

Durumun ihbar edilmesinin ardından Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Alaçatı Jandarma Karakol Komutanlığı ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye intikal etti.

6 çocuk da bulunuyor!

Ortak operasyonda kara üzerinde bulunan 12 düzensiz göçmenin yakalandığı ifade edildi. Göçmenler arasında 6 çocuğun da bulunduğu belirtildi.

Operasyon çerçevesinde ayrıca organizasyonu gerçekleştirdiği düşünülen 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

