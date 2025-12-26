İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi’nde bulunan ve imar planlarında Merkezi İş Alanı (MİA) fonksiyonuna sahip taşınmazdaki belediye hissesinin satışı için başlattığı ihale sürecini tamamladı. Belediyeye ait 8510 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, yürürlükteki imar planlarına göre E:3.50 yapılaşma koşuluna sahip bulunuyor. Toplam yüzölçümü 6 bin 53,68 metrekare olan parselin, İzmir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan 1.455,73 metrekarelik hissesi kapalı teklif usulüyle satışa çıkarıldı. Söz konusu hissenin daha önce de 2025 yılının başında benzer yöntemle ihaleye konu edildiği biliniyor.

En yüksek bedel sunuldu

İhale öncesinde taşınmaz hissesi için 170 milyon 320 bin 410 TL tahmini bedel belirlenirken, geçici teminat tutarı 5 milyon 109 bin 612 TL olarak açıklanmıştı. Kapalı teklif yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede, Megapol Emlak Yatırım A.Ş. 173 milyon TL’lik teklifiyle en yüksek bedeli sundu.

Büyükşehir’den Halkapınar’daki taşınmaz için yeniden ihale! Bedel 170 milyon TL’ye çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni, şirket tarafından verilen teklifi uygun bularak satış işlemini onayladı. Böylece Halkapınar Mahallesi’ndeki Merkezi İş Alanı niteliğindeki taşınmazın belediyeye ait hissesi Megapol Emlak Yatırım A.Ş.’nin mülkiyetine geçti.

Megapol Group hakkında

Megapol Emlak Yatırım A.Ş., merkezi İzmir’de bulunan Megapol Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Temelleri 1950’li yıllara dayanan grup, ağırlıklı olarak gayrimenkul geliştirme, inşaat ve yatırım alanlarında projeler yürütüyor. Megapol Group’un Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Selim Gökdemir yürütüyor. Grup, İzmir’de özellikle ofis, ticari alan ve yüksek yapı projeleriyle biliniyor.