Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, Türkiye’de son yaşanan ekonomik gelişmelerle ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi programıyla ilgili önemli değerlendirmelerde ve tespitlerde bulundu.

Hüseyin Cengiz: Devletin üretene, ihracat yapana finans desteği vermesi gerekiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başlattığı ekonomi programını desteklediğini kaydeden ve enflasyonist bir ortamda mali disiplinin şart olduğunun altını çizen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Cengiz, ihracat yapan iş insanlarına destek gerektiğini kaydederek, “Mehmet Şimşek’in başlattığı ekonomi programını destekliyorum. Artık bu enflasyonist ortamda mali disiplinin şart olduğu düşünüyorum. Fabrika çarklarını hızlı ve sekteye uğramadan yürümesi gerekiyor.

Ancak bu para politikaları bir şekilde mali ve sosyal politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Biraz daha sıkı para politikasının yanında mali politikaların ve güven duygusunun tesis edilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini güvende hissetmedikleri hiçbir yere yatırım yapmazlar. İnsan hukuki anlamda ve ekonomik anlamda kendisini güvenli yerlerde yatırım yapmayı tercih eder yabancı yatırımcı da bu şartlarda gelir.

Kamu tarafında, harcamaların kısılması ile ilgili beklenen noktada değiliz diye görüyorum. Finansman hala çok yüksek, devletin üretene, ihracat yapana finans desteği vermesi gerekiyor. Yüzde 55’lere varan finansman ile reel ticaretin dönmesi mümkün değil, dünyada böyle bir karlılık yok. İhracat yapana mutlak destek gerekiyor.” dedi.

“Asgari ücret zammı çalışanlara yetmiyor”

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret zammıyla ilgili de konuşan ve açıklanan söz konusu rakamın çalışanlara yetmediğini aktaran Cengiz, asgari ücretin yüksek tutulması gerektiğini ancak kamunun işverenlere de destek olması gerektiğini belirterek, “Açlık sınırının altındaki bir asgari ücrete çok demek insani değil, ben bu rakama çok diyemem çünkü çalışanımıza da yetmiyor. Açıklanan yüzde 27’lik rakam çalışanlarımızın refah seviyesini yukarı değil, aşağı yönlü indirdi.

Ancak üreticiye yaklaşık iki katına mal olan maliyeti hesaplayınca özellikle ihracat yapan arkadaşlarımızı da rekabetten uzaklaştırıyor. Evet, asgari ücret daha yüksek olmalı ama bunun bir kısmını kamu kaynaklarından devletin karşılaması gerekiyor. Ne çalışanlar, ne işverenler bu rakamdan memnun. Rakamı düşürün demeyi insani bulmuyorum. Burada bir SGK prim desteği gibi destekler devlet tarafından sunulabilir. Rakam yüksek tutulsun ama bu giderin tamamı sanayicilerden, iş insanlarından çıkmasın.” dedi.

“İktidar kim olursa olsun maliyetler kolay kolay düzelmeyecektir”

Son olarak, 2026 yılı ile ilgili ekonomik beklentilerini anlatan Cengiz, ilk 6 ayın zor geçeceğini vurgulayarak, 2027’de ilk çeyreğinde erken seçim olma ihtimali gördüğünü bu sebeple 2026’nın ikinci ayında para musluklarının açılabileceğini ancak seçimden sonra para ulaşmanın yeniden zorlaşacağını uyarısında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Genel ekonomik konjonktüre bakılırsa 2026’nın ilk altı ayının daha da zor geçeceğini öngörüyorum, finansmana erişimin zorlandığı bir altı ay yaşayacağız gibi gözüküyor. İkinci 6 ayda ise 2027’nin ilk çeyreğinde seçim olma ihtimali yüksek gibi gözüküyor o yüzden ikinci yarıda ise para musluklarının biraz açılacağını düşünüyorum.

Bu yüzden bu öngörüyle 2026’nın ikinci yarısında kredi garanti fonlarının artacağını, ticari kredi oranlarının aşağı düşürüleceğini düşünüyorum. O anlamda üyelerimize de söylüyorum bir şekilde bankadaki kredi limitlerini makul seviyelerde arttırırlarsa bir hazırlık yapmalarını doğru olacağını düşünüyorum. Seçimden sonra yine paraya ulaşmak zor olacak diye düşünüyorum ve yine maliyetler iktidar kim olursa olsun kolay kolay düzelmeyecektir.”