Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan bir taşınmazın satışı için yeniden ihale süreci başlattı. İhale, İzmir İli Konak İlçesi Halkapınar Mahallesi’nde bulunan 8510 ada 4 parsel numaralı taşınmaz, yürürlükteki imar planlarında E:3.50 yapılaşma koşuluna sahip Merkezi İş Alanı (MİA) olarak yer alıyor. Toplam yüzölçümü 6 bin 53,68 metrekare olan taşınmazın 1.455,73 metrekarelik hissesi satışa konu edilirken; söz konusu taşınmazın daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı teklif usulüyle satış ihalesine çıkarıldığı biliniyor.

Kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek

Önceki ihalede tahmin edilen satış bedeli 152 milyon 851 bin 650 TL olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 4 milyon 585 bin 549 TL 50 kuruş olarak açıklanmıştı. Belediye, aynı taşınmaz için yeni bir ihale düzenleyecek. Güncel ihale kapsamında tahmin edilen satış bedeli 170 milyon 320 bin 410 TL olarak ilan edildi. Satış işlemi yine kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhalenin 25 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanırken, ihaleye ilişkin şartname, başvuru süreci ve teklif sunma esaslarının İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri tarafından ilan edileceği belirtildi.