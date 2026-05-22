Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü, ‘mutlak butlan’ kararını protesto etmek amacıyla CHP İzmir İl Başkanlığı’nın önünde vatandaşların ve partililerin yoğun katılımıyla bir basın açıklaması gerçekleştirerek, söz konusu kararı tanımayacaklarını vurguladı.

Çağatay Güç: Mahkemeler saray adına karar veriyor

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde yoğun bir katılımla gerçekleşen basın açıklamasında kürsüden toplanan kalabalığa seslenen Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, “Bizim mücadelemiz bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak için çocuklarımıza sahip çıkmak için adalet içindir. Biz artık yeter diyen milyonların sesiyiz.

Artık bu millet yoksulluktan ve adaletsizlikten bıktı. 24 yıllık iktidarın Türkiye’yi getirdiği durum ortadadır. Bu iktidar ülkeye kriz getirmiştir. Ülkeye refah değil, yoksulluk getirmiştir fabrikalar satıldı, limanlar satıldı, Cumhuriyet’in birikimleri tek tek satıldı. Kendi kendine yeten bir ülkeyi muhtaç hale getirdiler. Bu iktidar iflas etmiş bir tüccar gibi elde ne varsa satmaya çalışmaktadır. Buradan söylüyoruz bu vatan sahipsiz değildir.

Bugün asgari ücretli yaşam savaşı veriyor, gençliğimiz umutlarını kaybediyor. Öğretmenlerimiz güvenli hissetmiyor, bütün bunlara rağmen insanlar yaşamaya çalışıyor. Bu mudur vicdan? Eğitim sistemi çökmüştür. Sağlık sistemi çökmüştür, doktorlarımız birer birer ülkeyi terk etmektedir. Bu iktidar yandaşı koruyor. En büyük çöküş adalettedir. Mahkemeler saray adına karar verir hale gelmiştir.” dedi.

“Özgür Özel’in liderliğinde milletin iktidarını kuracağız”

Ayrıca, AK Parti iktidarının İzmir’i cezalandırmaya çalıştığını aktaran CHP’li Güç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Rakibini sandıkta yenemeyenler mahkemelerle susturmaya çalışmaktadırlar. Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmaz, boyun eğmez ve korkmaz. Çünkü CHP, Mustafa Kemal Atatürk’ü partisidir. Biz bu güzel ülkeyi korkuyla yönetenlere teslim etmeyeceğiz.

Bunların asıl hedefleri gençliği çaresiz bırakmaktır. Başaramayacaklar, çünkü biz teslim olmayan bir milletiz, biz esareti kabul etmeyen bir milletiz. Bizim bu cennet vatandan başka gidecek yerimiz yok. İzmir bu ülkenin vicdanıdır, İzmir özgürlüğün kentidir. Yıllardır bu kenti cezalandırmaya çalışıyorlar, İzmir’e hiçbir yatırım yapmıyorlar. Özgür Özel’in liderliğinde milletin iktidarını kuracağız. Boyun eğmeyeceğiz, çünkü biz haklıyız.”