Son Mühür / Yağmur Daştan - Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi mayıs ayı ikinci olağan meclis birleşiminde ‘yeter sayı’ bulunamadı. Geçtiğimiz meclis toplantısında gündem dışı konuşmalar bölümünde gerçekleşen ‘canlı yayın ve süre kısıtlaması' tartışmalarının ardından bu kez meclis üyelerinin çoğunluğunun toplantıya katılmaması dikkatleri çekti. Meclis yeter sayı sağlanamadığından saat 18.00’de başlaması planlanan meclis toplantısı başlamadı.

Benzer durum Karşıyaka’da da yaşandı

Geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Belediye Meclisi’nde de benzer durum yaşanmış; bazı meclis üyelerinin toplantıya katılmaması sonrası ‘bir ilk’ gerçekleşerek meclis birleşimi yapılamamıştı. Benzer bir durum İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde de yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde meclis üyelerine ait sandalye sayısı 176 iken toplantı yeter sayısının sağlanması için 94 meclis üyesinin salonda olması gerekirken salonda 70 meclis üyesinin olması dikkatleri çekti.

Yıldır: Toplantı ertelendi

CHP’nin mecliste toplamda 142 meclis üyesi olmasına rağmen 94 yeter sayıyı bulamaması da dikkatleri çekti. Toplantıda divan imzaları toplarken oturumu yönetmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, "Meclisi açmak için yeter sayı bulunmadığından cuma günü 16.00'da toplantı tekrar yapılacak" açıklaması yaptı. Toplantı yeter sayısı olmadığı için İZSU Genel Kurulu'da gerçekleşmedi.