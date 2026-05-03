Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İESOB 27. olağan genel kurulunda başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başta olmak üzere CHP’li belediyelere yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Mahmut Atilla Kaya: CHP’li belediyeler katı atık sorunundan esnafı kurtarsınlar

Konuşmasına CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın gerçekleştirdiği konuşmalara atıfta bulunarak başlayan AK Partili Mahmut Atilla Kaya, “Tuncay Özkan çok uzakta aramasın, belediyeler ellerinizde gel önce katı atık sorunundan kurtar esnafı. Büyükşehir de ilçe de sende. İzmir’in sırtına büyük yük oldu. Bunu en çok hisseden esnaf teşkilatı. Büyükşehir ve ilçe çıkar birlikte çözersiniz. Burada belediye başkanı arkadaşlarımız da var, işyeri açma ruhsatına CHP’li belediyeler yüzde 300 ile 500 arasında zam yaptı.” dedi.

“Esnaf işyeri açmaktan korkuyor”

Öte yandan, AK Parti iktidarının İzmir’e yaptığı hizmetlerden de bahseden Kaya, “Esnaf kardeşlerimiz işyeri açmaktan korkar oldu bu maliyetlerden. Yapma 300 zam hizmet et. İzmir’de esnaf sırtında yük olan katı atık bedelinden de, işyeri açma ruhsatlarında, esnafıyla rekabet eden değil buluşan yerel yönetim anlayışıyla buluşacak. İzmir bizi bilir biz de İzmir’i biliriz.

Esnafın sorununu konuşacaksak burası İzmir, İzmir’de doğa, kültür var yüksek potansiyel var yerel akıl yok. Biz ticareti, ekonomiyi, İzmirli esnafın ekmeğini büyütelim diye neler yaptık. İzmir İstanbul otoyolunu yaptık, İzmir’deki ticareti ne kadar artırdı biliyorsunuz. İzmir Antalya otoyolunu yaptık, Akdeniz’e kapıyı açtık. İzmir kuzey ege otoyolu. Kuzey hattından İzmir’i aldık Çanakkale köprüsüne bağladık. Tuncay Özkan, bunlar 3 liralık işler değil. Yetti mi Adnan Menderes Havalimanını yaptık, 35 milyon yolcu kapasitesi ile Avrupa’nın sayılı havalimanlarındadır.” şeklinde konuştu.

“İzmir’de potansiyel var ancak altyapı yok”

Son olarak, İzmir’de ciddi bir potansiyel olduğunu belirten ancak altyapının olmadığından bahseden AK Partili Kaya, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Potansiyel var altyapı yok. İzmir’de turist belgeli yatak sayısı 40 bin, Antalya’da kaç biliyor musunuz? İnciraltı planlarını yapıyoruz, 2 milyon metrekaresi 1 lira kamulaştırma beledi olmaksınız İzmirlilerin olacak ama İzmir en çok Avrupa’nın sağlık turizm merkezi olacak. Esnaf ve İzmirli kazanacak. Çeşme turizm projesi, Zekeriya Mutlu şahit, turizm bakanımız aynı. Yalçın Ata ile birlikte bu sözü aldık.

Oluşacak alan ve esnaf tamamen İzmirli olacak, esnaf teşkilatının kontrolünde olacak, en büyük payı İzmir esnafı alacak 2 milyarlık gelirden. Gelin CHP, İYİ Parti milletvekilleri gelsin birlikte konuşalım, nelere itirazınız varsa konuşalım. Hepimiz İzmirliyiz. İzmir limanı, milyarlarca dolarlık yatırım lazım. Önce bu konuyu Cumhurbaşkanımıza açtık, her zamanki gibi pozitif yaklaştı ve Varlık Fonu ile birlikte işle koyuldu. Körfez kirliliği diyoruz, bakanlık temizlesin diyorsunuz, yerel yönetimlerden kaynaklı kirletenin temizlemesi lazım.

Liman yıllarca kullanılmadığı için sığlık var. Bu projeyle körfez de temizlenecek. Ticari liman olarak tekrar İzmir limanı şehre kazandırılacak. Turizm, kurvaziyer limanı kazandırılacak, güçlenecek. Çeşme Turizm projesinde her şey bitti mahkemeye gittiniz. Hep beraber çözelim, kurarız İzmir masası. Elektrik Fabrikası. Burası peşkeş çekilecek dedi. Sizin İzmir’i bilmeyen milletvekilleriniz peşkeş çekilecek dedi. Böyle bir yatırım İzmir valiliğine veriliyor, İzmir ekonomisi için muhteşem projeyle İzmir buluşmuş oluyor.”