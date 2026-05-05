Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir genelindeki 127 esnaf odasının kongre süreci, tamamlanan son seçimle birlikte sona erdi. İzmir Büfeciler ve Kantinciler Esnaf Odası’nın uzun süredir beklenen genel kurulu gerçekleştirildi. Seçime tek listeyle katılan Kadir Yıldırım, üyelerin oylarıyla odanın yeni başkanı seçildi.

Aktif olarak Bornova'da büfeciliğe devam ediyor

Uzun yıllar boyunca oda yönetiminde görev alan ve sektörün içinde yetişen Kadir Yıldırım, halen Bornova ilçesinde fiilen büfe işletmeciliği yapmaya devam ediyor. Sahada aktif olarak bulunması sayesinde esnafın günlük sorunlarını ve beklentilerini yakından tanıdığını belirten Yıldırım, yeni dönemde atılacak adımların temelini bu tecrübesiyle şekillendireceklerini ifade etti.

"Sorunları yakından biliyorum"

Yıldırım, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada meslek hayatının 35 yıldır bu camia içinde geçtiğini vurgulayarak yeni dönemin yol haritasını şu sözlerle özetledi:

“35 yıldır bu camianın içindeyim. Halen Bornova’daki büfemde mesleğimi fiilen yapıyorum. Üyelerimizin beklentilerini ve sorunlarını yakından biliyorum. İlk hedefimiz odanın mali yapısını güçlendirmek ve üyelerimize sunulan hizmetin kalitesini artırmaktır.”

Yeni yönetim döneminde resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde esnafın 7/24 yanında olacaklarını dile getiren Yıldırım, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket edeceklerini belirtti. Oda üyelerinin haklarını korumak ve sektörün sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden yeni başkan, seçim sonuçlarının tüm camiaya hayırlı ve bereketli olmasını diledi.



