Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, engelli bireylerin istihdamını artırmak ve kapsayıcı modelleri tartışmak amacıyla Destekli İstihdam Zirvesi düzenliyor. İzmir Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde yapılacak olan zirve, 22 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Etkinlik; İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Rotary 2440. Bölge Federasyonu’nun destekleriyle organize ediliyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) da zirveye katılım sağlayacak.

Hedefte politikaları güçlendirmek yatıyor

Zirvenin 2026 yılı teması “İş’te Nöroçeşitli Var” olarak belirlendi. Tema ise otizm, zihinsel engellilik, down sendromu, serebral palsi ve öğrenme güçlüğü gibi nörogelişimsel farklılıkları olan bireyleri kapsıyor. Nöroçeşitli bireylerin istihdamında, doğru iş eşleştirmesi ve iş yerinde yapılandırılmış görevlendirmeler önem taşıyor. Zirve bu alandaki işveren uygulamalarını görünür kılmayı ve kapsayıcı istihdam politikalarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Başvuru nasıl oluyor?

İzmir sınırları içinde nöroçeşitli bireyleri istihdam eden firmalar zirveye başvuruda bulunabiliyor.

Son Başvuru Tarihi: 8 Mayıs 2026

Başvuru Yeri: Formlar destekliistihdamzirvesi.org adresinden temin edilip [email protected] adresine iletilecek.

Değerlendirme: Başvurular sonucunda 10 farklı kategoride ödül verilecek.

İş koçları

Destekli İstihdam Modeli, engelli bireylerin açık iş gücü piyasasında kalıcı olmalarını amaçlıyor. Model kapsamında, engelli bireylerin mesleki değerlendirmesi yapılıyor, uygun iş eşleştirmesi sağlanıyor ve iş koçları aracılığıyla destek sunuluyor. İş koçları, çalışan ve işveren arasında köprü görevi görerek bireyin işe ve çalışma ortamına uyumunu kolaylaştırıyor.

İŞ-İN eğitim programı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İŞ-İN Eğitim Programı, engelli gençlere işe hazırlık eğitimi veriyor. Yaklaşık üç ay süren programda katılımcılara özgeçmiş hazırlama, iş yeri kuralları ve iletişim becerileri gibi konularda eğitim sunuluyor. Programın ilerleyen süreçte tekerlekli sandalye kullanıcılarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

