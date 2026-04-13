Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan Ayı Meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı Cemil Tugay idaresinde gerçekleşti.

Mecliste konuşan İzBB Başkanı Cemil Tugay onay bekleyen krediler hakkında konuştu. Kredileri İzmir’deki bazı AK Partili siyasetçilerin Ankara'yı telefonla arayarak 'yapmayın' diyerek engellediğini öne sürdü.

Tugay: Ankara’da İzmir’e zarar vermek isteyen bazı siyasetçilerin bu süreci engellediğini biliyorum

İzmir’e zarar vermek isteyen siyasetçilerin süreçleri engellediğini söyleyen Tugay, “ İki yılı aşkın süredir çamur ve çürütme ve kurutma tesisi için yurtdışı bankalarıyla yaptığımız anlaşmalar Maliye Bakanlığı’nda onay beklediğini de biliyor olmalısınız. SGK vergi borcu olduğu için onaylanmıyor demeyin; çünkü o yönetmelik bizim anlaşmalarımızdan bir yıl sonra çıktı. O süreçte neden onay verilmedi? Bu açık bir çifte standarttır. Biz tüm çabamızı ortaya koyarken Bir gram destek veremeyeceğimiz hiçbir işimiz yok. Bunları bize değil, başka yerlere sorun. Bunu kendi partinize sorun. Ankara’da İzmir’e zarar vermek isteyen bazı siyasetçilerin bu süreci engellediğini biliyorum” dedi.

AK Partili Atmaca’nın “ Bu doğru değil, sözlerine Tugay, “ Ben ispatlarım” yanıtını verdi.

Tugay sözlerini, “ Bunun neden yapılmadığını biri çıkıp açıklasın. Açıklayamayacağınız konuları gündeme getirmeyin. İki yılı aşkın süredir Şakran ve Dikili kredileri neden onaylanmıyor? Sayın Bakan ile bizzat görüştüm, kendisi talimat verdi. Ancak buradan bazı kişiler arayıp yapmayın dedi. Engellenen projelerden biri de çamur çürütme ve kurutma tesisi. Bu kredileri neden onaylanmadığını açıklayın” şeklinde sürdürdü.

Yıldız: Yargılayıcı ifadeler kullanıyorsunuz

Bunun üzerine konuşan AK Parti Grupbaşkanvekili Hakan Yıldız, “Her seferinde anlamak istediğinizi anlamak isteyen grupsunuz” dedi. Buna cevaben Tugay ise, “Her zaman yargılayıcı ifadeler kullanıyorsunuz. Bunu yapmayın” şeklinde ifade kullandı.

“İspatlarsanız meclis üyeliğimden istifa edeceğim”

Tugay’ın bahsettiklerini ispatlarsa istifa edeceğini söyleyen AK Partili Yıldız, “Bunu söyleyen sizsiniz ama az önce hangi ifadeler kullandığınızı dinlemenizi hissederdim. Bahsettiğiniz kredileri kimin nasıl olduğunu ispatlayın ben meclis üyeliğimden istifa edeceğim. Mevcut kredilerle ilgili ‘ gittik görüşme yaptık, buradan telefonla engellediniz’ dediniz. Nasıl görüşme yapıldığını bilen biri olarak sizi samimi olmaya davet ediyorum. Bunu ispatladığınız zaman meclis üyeliğinden istifa edeceğim” dedi.