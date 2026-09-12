Son Mühür- Geçtiğimiz aylarda İzmir’deki bazı belediyelerin personellerine, geriye dönük alacaklarını ödememesi nedeniyle, memurlar ve işçiler örgütlü olduğu sendika öncülüğünde eylem yapmış, ses yükseltmişlerdi. Yaşanan anlaşmazlıkların ardından kısa süreli bir uzlaşı sağlanmıştı. Edinilen bilgilere göre İzmir Buca Belediyesi ile memurların örgütlü olduğu sendika temsilcileri, geriye dönük alacaklar için yine görüşme gerçekleştiriyordu.

Buca Belediyesi’nde görev yapan memurların geriye dönük Sosyal Denge Tazminatı (SDT) alacakları nedeniyle, yönetimden Cuma günü (dün) için randevu talep edilmişti. Tüm Yerel Sen Sendikası İzmir 2 Nolu Şube'nin yaptığı açıklamada randevu talebine olumlu dönüş yapılmazsa 15 Eylül Salı günü demokratik ve meşru haklarını kullanarak sahada olacaklarını ifade etmişti. Buca Belediyesi yönetimi, sendikanın randevu talebine olumlu dönüş sağlamadı. Tüm Yerel - Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar'ın açıklamasına göre 15 Eylül Salı günü memurlar seslerini yapacakları eylem ile duyuracak.

Buca'da salı günü saat 12:00'de eylem var

Tüm Yerel Sen 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar'ın yaptığı açıklama şu şekilde;

"Perşembe günü, sendikalarımızın temsilcileri olarak Buca Belediye Başkan Vekili Sayın Hüseyin Benzer’den bir görüşme talebinde bulunmuştuk. Ancak bugüne kadar tarafımıza bu talebimizle ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş yapılmamıştır. Emekçilerin sorunlarına kulaklarını tıkayan, emekçiyi yok sayan ve görmezden gelen bu anlayışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bizler sendikalar olarak, kamu emekçilerinin haklarını ve kazanımlarını korumak, alın terimizin karşılığını almak ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini sağlamak için demokratik, yasal ve meşru mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu doğrultuda, 15.09.2026 Salı günü saat 12.00’de Buca Belediyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirecek, ardından yarım gün iş bırakma eylemi yapacağız. Tüm emekçi arkadaşlarımızı, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadelemize destek vermeye davet ediyoruz. Unutmayalım; örgütlü mücadelemiz, en büyük gücümüzdür. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın emek ve dayanışma."