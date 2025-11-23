İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBAN’ın yıllardır süren maliyet tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, TCDD’nin İZBAN’ın işletme masraflarının büyük bölümünü İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yüklediğini belirterek, “TCDD bizden zaten çok yüksek olan ray kirasını hiç almasın. Yerinde duran raylar için İzmir’e fatura çıkarmasın. O zaman biz de gerekeni yaparız” dedi.

Başkan Tugay, İZBAN’ın Türkiye’de örnek bir ortaklık modeli olarak kurulduğunu hatırlatarak sistemin bugün adil olmayan bir mali tabloyla yürütüldüğünü vurguladı.

“90 dakika teknik nedenle değil, maliyet yüzünden uygulanamıyor”

Son dönemde kamuoyunda tartışılan 90 dakika sisteminin İZBAN’a neden entegre edilmediği sorusuna da yanıt veren Tugay, konunun teknik değil ekonomik bir engel olduğunu söyledi.

“90 dakika uygulaması şehir içi ulaşımda zaten aktif olarak çalışıyor. İZBAN’ın bu sisteme dahil edilememesinin nedeni teknik değil; tamamen TCDD’nin uyguladığı yüksek maliyet politikasıdır” diyen Tugay, sorun çözülmeden bütünleşik ulaşımın mümkün olmadığını belirtti.

“Ray kirası sıfırlansın, 90 dakikayı aynı gün geri getiririm”

TCDD’ye açık çağrı yapan Cemil Tugay, yük paylaşımı eşit şekilde yapıldığı takdirde 90 dakika sistemini derhal devreye sokacaklarını açıkladı.

Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“İzmir’in AK Parti’li siyasetçileri bu maliyetin neden yalnızca İzmirlinin omzuna yüklenmeye çalışıldığı konusunda artık bir yorum yapmalı. Kendilerinden beklentimiz TCDD’ye de aynı çağrıyı yapmalarıdır. TCDD ray kirasını sıfırlasın; ben 90 dakika uygulamasını hemen geri getireyim. Yük paylaşımı adil olsun, bütün yük belediyeye bırakılmasın.”

“Çözüm üretmeye hazırız, yeter ki mali adalet sağlansın”

İZBAN’ın kent içi ulaşımda önemli bir rol oynadığını belirten Tugay, mali yükün düzenlenmesi halinde çok daha ekonomik ve entegre bir sistemin mümkün olacağını söyledi.

“Biz çözüm üretmeye hazırız. Maliyet konusunda adalet sağlandığında İZBAN’ın İzmir’e daha ekonomik hizmet verebilmesi için gereken tüm adımları atarız” diyen Tugay, sürecin tartışma üzerinden değil, çözüm iradesiyle yönetilmesi gerektiğini söyledi.