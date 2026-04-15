Son Mühür/ Erkan Doğan- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir okula pompalı tüfekle saldırı olayının ardından eğitim iş kolunudaki sendikalar, ‘eğitimde tırmanan şiddete tepki’ olarak iki gün iş bırakma kararı aldı. Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim Bir Sen’e üye öğretmenler, Konak Pier önünde buluştu. Öğretmenler buradan İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yürüyecek.

Bakan Yusuf Tekin istifa!

Yürüyüş sırasında, ‘Bakan Yusuf Tekin istifa’ sloganları atan öğretmenler, geniş güvenlik önlemleri altında İzmir Valiliği önünden geçerek İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde biraraya gelecek.

Öğretmenler alanlara sığmadı

İzmir'de yaşanan yaralanma olayını tepki göstermek için şehrin işlek caddelerine inen öğretmenler sokağa sığmadı.

Şanlıurfa'da ne olmuştu?

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 Nisan 2026 sabahı meydana gelen ve gündeme düşen okul baskınında, okulun eski bir öğrencisi olan Ö.K., yanındaki pompalı tüfekle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne girerek rastgele ateş açmış; bu dehşet anlarında 10’u öğrenci, 4’ü öğretmen, 1’i polis ve 1’i kantin görevlisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralanmıştı. Saldırıdan günler önce ise sosyal medya üzerinden tehdit mesajları yayınladığı ortaya çıkan zanlı, emniyet güçlerinin müdahalesi sırasında aynı silahla yaşamına son vermişti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmaması tek teselli kaynağı olurken ve bu olayın ardından okul güvenliği tartışmaları nedeniyle dün öğretmenler 2 günlük iş bırakma eylemi kararı almıştı.