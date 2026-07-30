Güveler özellikle sıcak, karanlık ve nem oranı yüksek alanlarda yaşamlarını rahatlıkla sürdürebiliyor. Kiler dolapları da bakliyat, un ve tahıl ürünlerinin uzun süre muhafaza edildiği ortamlar olduğu için bu zararlılar açısından uygun koşullar oluşturuyor. Açık bırakılan gıda paketleri, dökülen kırıntılar ve düzenli temizlenmeyen raflar, güve larvalarının gelişimini kolaylaştırabiliyor.

Sorun yalnızca mutfakla sınırlı kalmıyor. Doğal liflerden üretilen kıyafetlerin bulunduğu gardıroplar da bazı güve türleri için yaşam alanına dönüşebiliyor. Bu nedenle hem gıda saklama alanlarının hem de giysi dolaplarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve temiz tutulması önem taşıyor.

Karanfil kokusu güveleri dolaplardan uzak tutabiliyor

Kimyasal ilaçların yoğun kokusundan kaçınmak isteyenler için karanfil en çok tercih edilen doğal yöntemlerden biri olarak biliniyor. Karanfile karakteristik kokusunu veren öjenol bileşiği, birçok böcek türü üzerinde caydırıcı etki gösterebiliyor.

Uygulama oldukça basit. Bir miktar karanfili ince tül ya da nefes alabilen küçük kumaş keselerin içine koyarak kiler raflarına, mutfak dolaplarına veya gardıroplara yerleştirmek yeterli oluyor. Böylece dolapların içinde hoş bir koku oluşurken güvelerin bu alanlara yerleşme ihtimali de azaltılabiliyor. Koku etkisinin devam etmesi için karanfillerin belirli aralıklarla yenilenmesi tavsiye ediliyor.

Güve oluşumunu önlemek için hangi önlemler alınmalı

Tek başına doğal kokular kullanmak yerine düzenli temizlikle desteklenen bir bakım rutini oluşturmak daha etkili sonuç verebilir. Özellikle yeni alınan bakliyatların kapalı cam kavanozlarda saklanması ve rafların belirli aralıklarla silinmesi güve oluşma riskini azaltabilir.

Şu önlemler günlük kullanımda fayda sağlayabilir:

Bakliyat ve un ürünlerini hava almayan kaplarda saklayın.

Dolap raflarında oluşan kırıntıları düzenli temizleyin.

Uzun süre bekleyen gıda ürünlerini belirli aralıklarla kontrol edin.

Karanfil keselerini birkaç ayda bir yenileyin.

Gardıropları düzenli havalandırarak nem oluşmasını önleyin.

Bu uygulamalar birlikte değerlendirildiğinde hem mutfak dolaplarında hem de giysi dolaplarında güve görülme olasılığı önemli ölçüde azaltılabilir. Ancak yoğun bir istila söz konusuysa, kaynağın belirlenmesi ve gerekirse profesyonel destek alınması da değerlendirilmelidir.