Yaz ayları birçok böcek, örümcek ve sürüngen türü için hem üreme hem de en yoğun hareket dönemi olarak öne çıkıyor. Hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte bu canlılar, güneşten korunabilecek serin ve karanlık boşluklar arıyor. Kapı önünde, balkonda, bahçede veya kamp alanında bırakılan ayakkabılar ise bu ihtiyaçları büyük ölçüde karşılıyor. Özellikle uzun süre kullanılmayan bot ve spor ayakkabılar, hem saklanma hem de bazı türler için yumurta bırakma alanına dönüşebiliyor.

Ayakkabının içine en sık giren canlılar hangileri?

Ayakkabıların içinde görülen canlılar bulundukları bölgeye göre değişse de bazı türler çok daha sık rastlanıyor.

Akrepler: Gündüz saatlerinde ışıktan kaçarak ayakkabı burunlarına sığınabiliyor. Yavrulu dişiler de korunaklı alanları tercih edebiliyor.

Örümcekler: Bazı türler yumurta keselerini ayakkabının iç tabanına veya dil kısmının altına bırakabiliyor.

Çamur arıları: Ayakkabının içine çamurdan küçük yuvalar yaparak yumurtalarını bırakabiliyor.

Hamam böcekleri ve gümüş böcekleri: Nemli iç kaplamalar ve dikiş araları yumurta bırakmaları için uygun ortam oluşturuyor.

Kertenkeleler ve küçük yılanlar: Sıcak günlerde serinlemek veya saklanmak için özellikle bot ve çizmelerin içine girebiliyor.

Bu canlıların büyük bölümü insanlardan uzak durmayı tercih etse de fark edilmeden ayakkabının içine sıkışmaları riski artırıyor.

Asıl tehlike ayakkabı giyildiği anda ortaya çıkıyor

Ayakkabının içine giren canlılar çoğu zaman saldırgan davranmıyor. Risk, ayağın ayakkabının içine sokulmasıyla başlıyor. Kendini sıkışmış hisseden ya da yumurtalarını ve yavrularını korumaya çalışan canlılar, bunu tehdit olarak algılayıp savunma refleksi gösteriyor. Bu nedenle akrep sokmaları, örümcek ısırıkları veya arı sokmaları çoğunlukla ayakkabı giyilirken yaşanıyor. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanlar, kamp yapanlar ve ayakkabılarını uzun süre dışarıda bırakan kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor.

Basit bir kontrol ciddi riskleri azaltabiliyor

Kapı önünde, balkonda, bahçede ya da kamp alanında bırakılan ayakkabılar giyilmeden önce birkaç saniyelik kontrol büyük önem taşıyor. Ayakkabının ters çevrilerek kuvvetlice silkelenmesi, iç kısmının gözle incelenmesi ve mümkünse kapalı alanda muhafaza edilmesi istenmeyen karşılaşmaların önüne geçebiliyor. Özellikle çocukların ayakkabılarının yetişkinler tarafından kontrol edilmesi de olası riskleri azaltan basit ama etkili önlemler arasında yer alıyor.