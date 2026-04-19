Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Bornova ilçesinde, Işıkkent taraflarında geçtiğimiz gün sonra yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı ama neyse ki sonu bayram havasında bitti. Sürüsünü otlatmak için meraya çıkaran bir besicinin o pırıl pırıl kuzularından biri bir anlık dalgınlıkla yol kenarında ağzı açık kalmış tam 20 metrelik derin bir kuyuya güm diye yuvarlanıverdi.

Vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi

Olayı fark eden sürü sahibi hemen kuyu başına koştu ancak karanlık derinlikten gelen o cılız melemeyi duyunca çaresiz kaldı kendi imkanlarıyla hayvancağızı oradan çıkarması mümkün değildi. Vakit kaybetmeden itfaiyeyi aradı. İhbarın hemen ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’ne bağlı Işıkkent ekipleri olay yerine ulaştı hatta durumun ciddiyeti üzerine merkezden de takviye kuvvetler hızla bölgeye akın etti.

Önce gaz ölçümü yapıldı

Kurtarma operasyonu öyle paldır küldür başlamadı itfaiyeciler önce kuyunun dibinde sinsi bir tehlike olan gaz ölçümünü titizlikle yaptı. Maalesef ölçüm cihazları zararlı gaz uyarısı verince işler biraz daha zorlaştı. Personel hemen temiz hava solunum cihazlarını kuşanıp halatlarla o daracık karanlığa süzüldü. Yerinde duramayan kuzuyu incitmeden halatlara bağlayan ekipler, yukarıdakilerin de desteğiyle hayvancağızı gün ışığına çıkardı. Kuzusunu kucağına alan sahibi ise "Elleriniz dert görmesin, tek başıma asla başaramazdım" diyerek ekiplere teşekkürlerini belirtti.



