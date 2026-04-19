Son Mühür/ Beste Temel- 7. İzmir Kitap Fuarı ikinci gününde adeta bir izdihama dönüştü. Dün sabahın erken saatlerinden itibaren kapılarda biriken her yaştan okur Kültürpark'a geldi.

İZFAŞ ve TACT Fuarcılık’ın el ele vererek 17-26 Nisan tarihlerinde kapılarını açtığı bu büyük buluşma, yaklaşık 200 yayınevini ve sahafları topladı. 400’e yakın yazarın, akademisyenin ve şairin imza dağıttığı, koridorlarda okurlarla selamlaştığı fuarda, etkinlik sayısıysa 500’e dayanıyor. Öğrenciler ellerinde listelerle, aileler ise çocuklarının kitap sevgisini aşılamak için stantları bir bir gezdi ve gezmeye bugün de devam ediyor.

Oya Baydar: "Yazmak benim sığınağımdı"

Fuarın bu yılki Onur Konuğu Oya Baydar, Ahşap Sahne’de kurulan masada Namık Kuyumcu’nun sorularını yanıtlarken samimi cevaplar verdi. Salon tıklım tıklımdı. Baydar, henüz beş yaşına bile basmadan okumayı kendi kendine nasıl söktüğünü anlattığında dinleyiciler arasında bir hayranlık oluştu. "Tek çocuktum, çok yalnız büyüdüm yazmak benim için hep bir sığınak oldu" diyen usta yazar, edebiyatın sadece hayaller değil, toplumsal çatışmaların da aynası olduğunu vurguladı.

Yapay zeka itirafı

İlginçtir ki konu yapay zekaya geldiğinde Baydar, o meşhur açık sözlülüğünü konuşturdu. "Birkaç yapay zeka romanı okudum, hiç de iyi değillerdi ama satılıyorlar" dedi. Yine de ekledi çocukların ne okuduğundan ziyade, o okuma alışkanlığını kazanmalarının çok daha hayati olduğunu düşündüğünü sölyedi.

Metrelerce kuyruklar oluştu

Sadece Oya Baydar değil Ayşe Kulin’den Enver Aysever’e, Murat Yetkin’den Jehan Barbur’a kadar edebiyatın ve medyanın tanıdık yüzleri imza stantlarında ter döktü. Haydar Ergülen ve Serhan Asker gibi isimlerin önündeki kalabalık, okurların taze çıkan kitapları keşfetme merakıyla birleşince fuar alanı dev bir fikir kazanına dönüştü.

İlgi çeken kampanya

Fuarda bu sene en dikkat çeken stant "Fikir Sende Kitap Askıda" kampanyası oldu. FİKİR Gazetesi’nin standına giden gençler, duvara dünyaya dair hayallerini, sitemlerini ya da düşüncelerini karalıyor; karşılığında ise askıdan istedikleri kitabı ücretsiz alıp gidiyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın da ilk kitapları bırakarak destek verdiği bu uygulama, kuşaklar arası bir gönül köprüsü kuruyor.

Hafta sonunu değerlendiremeyenler üzülmesin

Fuar daha yeni başlıyor önümüzdeki günlerde Ahmet Ümit, Nasuh Mahruki, İnci Aral ve Suat Çağlayan gibi isimler kürsüye çıkacak. Söyleşiler sadece edebiyatla sınırlı kalmayıp düşünce dünyasının kapılarını da aralayacak. Üstelik seramikten mutfak müzesi sergilerine kadar pek çok kültürel durak da ziyaretçileri bekliyor Pakistan Pavyonu ve Göl Gazinosu bu sergilere ev sahipliği yapıyor.

23 Nisan’da Kültürpark bayram yeri olacak

Asıl şenlik 23 Nisan'da olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu doğrudan fuar alanına, Kültürpark’ın kalbine taşıyor. Atölyeler, masal anlatımları ve interaktif sahnelerle çocuklar edebiyatın içinde oyun oynayacak.

İZKİTAP, 26 Nisan akşamına kadar saat 10.00 ile 20.00 arasında kapılarını ücretsiz açmaya devam edecek.