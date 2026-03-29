Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in tarihi dokusuyla büyüleyen yerleşkesi Birgi, Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında düzenlenen "İnsanlığın Ortak Hikayesi" başlıklı sıra dışı bir söyleşiye ev sahipliği yaptı. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Ödemiş Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen etkinlik, olumsuz hava koşullarına ve yağmura rağmen mitoloji meraklılarından yoğun ilgi gördü. Farklı coğrafyaların binlerce yıllık anlatılarını tek bir potada eriten buluşma, katılımcıları tarihin derinliklerinden günümüze uzanan entelektüel bir yolculuğa çıkardı.

Tarihi Çakırağa Konağı’nda kültür sanat şöleni

Etkinliğin kalbi, Birgi’nin simge yapılarından biri olan tarihi Çakırağa Konağı’nda attı. Sadece teorik bilgilerin değil, sanatın da başrolde olduğu söyleşide konuklar unutulmaz bir görsele ve işitsel şölene tanıklık etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu sanatçısı Yaşam Balkoca, büyüleyici dans performansıyla sahne alırken; ses sanatçısı Şemsi Gül, Türk dünyasının kadim enstrümanı dombra eşliğinde seslendirdiği eserlerle atmosferi mistik bir boyuta taşıdı. Sibel Önbaş ise bölgenin yerel tatlarından oluşan özel ikram sunumuyla etkinliğe gastronomik bir zenginlik kattı.

Türk, iskandinav ve kore mitolojisi

Gökmen Küçüktaşdemir’in sunumu ve Festival Direktörü Gülşah Elikbank’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşi, alanında uzman isimleri bir araya getirdi. Panelde; Türk Mitolojisi’nin derinliklerini Prof. Dr. Pınar Fedakar aktarırken, Doç. Dr. Nejla Orta İskandinav efsanelerinin gizemli dünyasını izleyicilerle paylaştı. Kore Mitolojisi üzerine yaptıkları çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Lee Gil-won ve Dr. Nihan Karakuş Harmancı ise Uzak Doğu’nun sembolik anlatılarını katılımcılara aktararak kültürel etkileşimi zirveye taşıdı. Akademik birikimin hikaye anlatıcılığıyla birleştiği oturumlarda, farklı inanç ve kültürlerin aslında nasıl benzer semboller etrafında toplandığı vurgulandı.

Ücretsiz ve halka açık paylaşım

Mitolojinin insanlığı birleştiren evrensel dilini keşfetmek isteyen herkese kapılarını açan etkinlik, tamamen ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirildi. Birgi’nin mistik sokaklarında yankılanan bu kadim hikayeler, toplumun her kesiminden katılımcıyı ortak bir paydada buluşturdu. Katılımcılar, hem Türk dünyasının ezgileriyle duygusal bir bağ kurdu hem de dünya mitolojilerinin ortak kökenlerine dair yeni bakış açıları kazandı. Program sonunda, kültürel mirasın korunması ve bu tür etkinliklerin sürekliliğinin önemi bir kez daha vurgulanarak katılımcılara teşekkür edildi.

