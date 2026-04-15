Son Mühür/ Merve Turan- Çamdibi BELGEM binasında bu hafta sonu öyle bir enerji vardı ki, binanın duvarları çocuk sesleriyle resmen titredi. Bornova Belediyesi’nin düzenlediği bilgi yarışmasında, 4. ve 5. sınıfın o zehir gibi zihinleri bir araya gelince ortaya sadece bir yarışma değil, tam bir bayram havası çıktı.

Toplam 70 çocuk, 14 ayrı masada "biz bu işi biliyoruz" diyerek kafa kafaya verdi. Mesele sadece doğru şıkkı bulmak değildi; o daracık sürede takım arkadaşının gözünün içine bakıp ortak karar vermek, asıl büyük sınavdı.

Sorular zorlaştıkça heyecan katlandı

Yarışmanın kurgusu da çocukları hiç sıkmayacak cinstendi. Kolaydan başlayıp terleten sorulara doğru uzanan üç turda, minikler saniyelerle yarıştı. 5. sınıflarda kürsünün en üstüne "Beyin Patlatanlar" kurulurken, hemen arkalarından "Zeka Roketleri" geldi. 4. sınıfların o müthiş kapışmasında ise kupayı "Bilgi Jetleri" kaptı, "Zihin Şimşekleri" ise ikinciliği göğüsledi. Öyle ki, bazı sorularda salondaki büyükler bile çocukların hızına yetişmekte zorlandı.

Başkan Eşki’den samimi itiraf: "Ben de sizin kadar heyecanlandım"

Ödül töreninde çocukları yalnız bırakmayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, o bilindik siyasetçi konuşmalarını bir kenara bırakıp çocukların heyecanına dahil oldu. "Bilgi Jetleri ile Zihin Şimşekleri kapışırken inanın ben de oturduğum yerde heyecanlandım" diyen Eşki, bu tablonun geleceğe dair umutlarını tazelediğini söyledi. Sosyalleşen, sorgulayan ve birlikte üretmeyi öğrenen bir neslin Bornova’nın en büyük kazancı olduğunu vurgulayan Başkan, eğitimin her aşamasında çocukların arkasında durmaya devam edeceklerini ifade etti.

BELGEM nedir?

BELGEM yani Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi, ilçedeki ilkokuldan lise son sınıfa kadar binlerce gence ve çocuğa okul derslerine destekten sınav hazırlığına kadar geniş bir yelpazede ücretsiz eğitim sunan bir belediye kuruluşu.