Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ballıkuyu kentsel dönüşüm ve gelişim alanı içinde uzun süredir kullanılmayan, yıkılma riski taşıyan binaların yıkımına başladı. Alanı yedi bölgeye ayıran ekipler, kapsamlı inceleme sonucunda 360 metruk yapı tespit etti. Bu yapılar “yıkılacak derecede tehlikeli”, “giriş çıkışa açık” ve “giriş çıkışa kapalı” olmak üzere üç farklı kategoriye ayrıldı.

Yıkımlar, bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehlikeleri ortadan kaldırmak ve metruk binaların yasa dışı amaçlarla kullanılmasını engellemek amacıyla gerçekleştiriliyor.

İlk etapta iki bina yıkıldı

Yaklaşık 48 hektarlık alana sahip Ballıkuyu kentsel dönüşüm bölgesinde, 1090 Sokak’taki 4 ve 8 numaralı binalar Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yıkıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Seha Özmen, çalışmaların planlı bir şekilde sürdürüleceğini belirterek, “Şu an iki yapımızla yıkıma başladık. Belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek amacıyla encümen kararı aldık. Toplam 360 yapıyı belirli periyotlarla, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yıkacağız.” dedi.

“Vatandaşlarımızın can güvenliği önceliğimiz”

Özmen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın sahada yaptığı incelemeler sonucunda vatandaşlardan gelen taleplerin dikkate alındığını belirterek, “Başkanımızın talimatıyla hem kentsel dönüşüm süreci hem de güvenlik açısından riskli yapılarla ilgili çalışmalar başlatıldı. Metruk binalar zaman zaman yasa dışı kullanımlara neden olabiliyor. Biz, hem bu durumların önüne geçmek hem de olası yıkımlar sonucu vatandaşlarımızın zarar görmesini engellemek amacıyla bu yıkımları gerçekleştiriyoruz. Bölgede yaşayan yurttaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm süreci sürüyor

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73. maddesi kapsamında, belediye meclisi kararıyla belirlenen ve Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan Ballıkuyu kentsel dönüşüm ve gelişim alanı, yaklaşık 48 hektarlık bir alanı kapsıyor. Proje; Ballıkuyu Mahallesi’nin tamamını, Akarcalı, Kosova, Kocakapı ve Yeşildere mahallelerinin bir bölümünü içeriyor.

Hak sahipliğine esas teşkil eden tespit ve değerleme çalışmaları İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Belediye, bölgenin daha güvenli, planlı ve yaşanabilir bir hale getirilmesi için hem dönüşüm hem de güvenlik çalışmalarını eş zamanlı sürdürüyor.