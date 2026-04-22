Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Son günlerde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da okulları hedef alan o sarsıcı olaylar hepimizi derinden sarstı ve okul güvenliğini tekrar Türkiye'nin bir numaralı gündemi haline getirdi.

Bu hassas dönemde Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Meriç Mahallesi’ndeki Evrenosoğlu Ortaokulu’nu ziyaret ederek hem öğrencilerle hem de öğretmenlerle bir araya geldi.

Bu ziyaretin asıl amacı ise eğitimin sadece binalardan ibaret olmadığı güvenlik ve dayanışmanın bu sürecin ayrılmaz bir parçası olduğuydu.

Çocuklarla uzun uzun sohbet etti

Meriç Mahallesi Muhtarı Elvan Aktimur’un da eşlik ettiği ziyarette Başkan Eşki okul bahçesinde öğrencilerin samimi ilgisiyle karşılaştı. Sadece protokol ziyareti yapmak yerine çocuklarla uzun uzun sohbet eden Eşki onların okul hayatındaki beklentilerini ve daha iyi bir eğitim alanı için neler istediklerini direkt kendi ağızlarından dinledi.

Okulun fiziki ihtiyaçları ve güvenlik açıkları konusunda Muhtar Aktimur’dan detaylı bilgi alan Başkan eksikliklerin giderilmesi noktasında vakit kaybetmeden harekete geçeceklerini paylaştı. Belediyenin ilgili birimlerine talimatlar verilirken diğer kurumlarla da eşgüdüm sağlanacağı belirtildi.

“Güvenli bir okul aydınlık bir gelecek demektir”

Yaşanan acı olayların eğitimdeki güvenlik ihtiyacını ne kadar elzem kıldığını hatırlatan Başkan Eşki, konuya dair bakış açısını şu net cümlelerle özetledi

“Evlatlarımızın sabah evden çıktıklarında güven içinde sınıflarına girmesi bizim için her türlü siyasetin ve görevin üstündedir. Bu mesele sadece bir okul binası meselesi değil, doğrudan geleceğimizi koruma meselesidir. Kanunen belediyenin doğrudan sorumluluk alanında kalmasa bile biz çocuklarımızın olduğu her yerde sorumluluk hissetmeye ve okullarımıza kol kanat germeye kararlıyız”

“Çalışmalarımız okul duvarlarının ötesine geçecek”

Öğrencilerin modern ve güvenli şartlarda yetişmesi için ellerindeki tüm imkanları seferber edeceklerini vurglayan Ömer Eşki “Geleceğimiz olan bu gençler için her türlü desteği vermeye dünden razıyız. Onların yüzü güldüğünde ve kendilerini güvende hissettiklerinde biz de işimizi yapmış sayılırız. Sahada olmaya ve sorunları yerinde çözmeye devam edeceğiz” diyerek kararlılığını ifade etti.

