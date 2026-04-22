23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaimasıyla birlikte etkinlik takvimleri açıklanmıştı. İzmir Gaziemir Belediyesi çocuklar bayramı doya doya yaşasın diye hazırladğı 5 günlük etkinlikte değişikliğe gitti.

Konser iptali!

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde yaşadığımız olaylar netincesinde hepimiz fazlasıyla üzülmüş ve yıpranmıştık. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık bu acı hadiseden sonra bir bildiri yayımladı. 23 Nİsan günü olması planlanan Evrencan Gündüz konserinin iptalini duyuran Başkan Işık diğer etkinliklerin ve 23 Nisan Korjtejinin devam edeceğini bildirdi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık'ın ise ifadeleri şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarımız kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Evrencan Gündüz konseri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarımıza yönelik düzenlenen hain saldırılar nedeniyle iptal edilmiştir.

23 Nisan günü çocuklarımız için planlanan diğer etkinliklerimiz ve 23 Nisan Kortejimiz, programlandığı şekilde devam edecektir."

Ne olmuştu?

"Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda biri öğretmen 9 kişi yaşamını yitirmiş, 13 kişi yaralanmış, saldırgan 14 yaşındaki İsa Mersinli de hayatını kaybetmişti.Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda, 19 yaşındaki Ömer Ket isimli eski bir öğrenci, pompalı tüfekle girdiği okulda silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Silahlı saldırıda aralarında öğrenci, öğretmen, kantin görevlisi ve polisin bulunduğu toplam 16 kişi yaralanmıştı."