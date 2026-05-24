Son Mühür- Partinin her kademesinde görev yapan CHP İzmir İl eski başkanı ve Narlıdere eski Belediye Başkanı Ali Engin, mutlak butlan kararı sonrası parti içinde yaşanan gerilimden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Özgür Özel'in de sağduyuyla hareket edeceğine ve bir noktada uzlaşacağına emin olduğunu belirten Ali Engin,

''Bir an önce bir araya gelsinler el sıkışsınlar. Zaten olacak olan da bu. Partimizin gelenekleri çok açık. Bölünme olmasın. Kurultay ilk fırsatta yapılacaktır'' hatırlatmasında bulundu.

Bizim gündemimiz bu olmamalı...



CHP olarak zaman geçirmeden parti içi çekişmeleri bir kenara bırakmamız gerekir çağrısında bulunan Ali Engin,

''Bölgemizde yaşanan çok ciddi sorunlar var. Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklı enerji krizi ortada. Bizim asıl gündemimiz parti içi çekişme değil, Türkiye'yi de etkileyen bu sorunlar olmalı. Muhalefet olarak bu konulara çözüm yolları sunmalıyız'' mesajı verdi.

Kemal Bey üzgün...

Birlikte uzun yıllar mesai yaptıkları Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak tebrik ettiğini belirten Ali Engin,

''Kemal Bey, Özgür Özel'i tenzih ederek söylüyorum, partiyle alakası olmayan kişilerin olmadık hakaretlerine maruz kaldığı için üzgün. Ömrünü AK Parti'yle mücadeleye adamış bir insana AK Parti'yle birlikte hareket ediyor söylemi doğru değil. Hiç böyle bir şey olabilir mi?'' değerlendirmesinde bulundu.



Yeni bir partinin şansı olabilir mi?



CHP'nin içinden yeni bir parti çıkabilir yönündeki iddialara da değinen Ali Engin,

''Benzer tecrübeler daha önce de yaşandı. Sonuçları hep birlikte gördük. Hiçbiri başarılı olamadı. Halk, Baba Ocağı CHP dışında diğer partilere teveccüh göstermiyor. Ben, Kılıçdaroğlu koltuğa oturduktan sonra da partiden bir kopuş beklemiyorum'' mesajı verdi.

Belediye başkanları kendi işlerine baksın...

Aralarında Cemil Tugay'ın da bulunduğu CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Özgür Özel'e destek mesajını da değerlendiren Ali Engin,

''Herkes kendi görevini yapmalı. Belediye başkanlarının bu sürece müdahil olmaması gerekiyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özel kendi aralarında görüşüp orta yolu bulacaklardır. Belediye başkanları kendi görevlerine odaklanmalı'' değerlendirmesinde bulundu.

Bugüne kadar parti için elinden gelen mücadeleyi yaptığına dikkat çeken Ali Engin, Kılıçdaroğlu'yla görüşmesinde yeni bir görev talebinin olmadığını vurguladı.

