İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde (İEÜ) yüksek lisans ve doktora eğitimlerini başarıyla tamamlayan 151 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Öğrenciler, kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşarken, aileleri ve akademisyenler de bu anlara tanıklık etti.

“Ülkemizin geleceğine yön verecekler”

Törende konuşan İEÜ Rektör Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurucu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, enstitünün 2019 yılında kurulduğunu hatırlatarak kısa sürede binden fazla mezun verdiğini söyledi. Biresselioğlu, “Mezunlarımız yalnızca akademik yolculuğunu tamamlamış bireyler değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceğine yön verecek öncülerdir” dedi.

“Bilimi sorumlulukla kullanmalısınız”

İEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Muhittin Hakan Demir ise lisansüstü eğitimin kişisel dönüşüm süreci olduğuna dikkat çekti. Demir, “Diplomalar, sadece tamamlanan derslerin değil; sabrın, dayanıklılığın ve öğrenme tutkusunun da sembolüdür. Bu diplomalar sizlere, bilimi sorumlulukla kullanma ve topluma katkı sunma görevi yüklemektedir” diye konuştu.

Değişimi yönlendirecekler

Prof. Dr. Demir, öğrencilerin nitelikli eğitimle dünyadaki dönüşümleri yönlendirecek bireyler olacağına inandığını belirterek, “İklim krizinden dijital dönüşüme kadar pek çok konuda sizlerin bilgi ve vizyonuna ihtiyaç var. İzmir Ekonomi Üniversitesi, sadece mezunlar vermeyi değil, dünyayı dönüştürmeye aday bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.

Coşku dolu anlar

Tören, öğrencilerin kep fırlatmasıyla renklenirken, aileler ve akademisyenler de mezunların mutluluğunu paylaştı. Gece boyunca kampüste fotoğraf çekimleri yapıldı ve mezuniyet coşkusu doyasıya yaşandı.