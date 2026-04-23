Son Mühür/ Emine Kulak- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İzmir programının ikinci gününde ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde Bornova ilçesinde bulunan şehit aileleri ve gaziler derneğinin genel merkezini ziyaret etti. Özdağ, burada parti üyeleri tarafından karşılandı. Ziyaret kapsamında Özdağ, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti, dilek ve şikayetlerini not aldı.

Partilisi karşıladı , samimi atmosfer oldu

Partililer, Özdağ’ı dernek önünde karşıladı, desteklerini gösterdi. Özdağ'a Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircioğlu'da eşlik etti. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada, yerel ve ülke gündemine dair konular ele alındı.

“Öcalan strateji gerçekleştiriyor”



TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım 2025’te İmralı Cezaevi’nde Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmedeki bulunan heyet Öcalan’ın yeni dönem mesajını ve çözüm süreçlerini dinleyerek raporlaştırmıştı. O görüşme ve komisyona değinen Özdağ, “ Benim burada bulunuşum şehitlere ve gazilerimize saygımızı göstermek için. Komisyonda konuşulanlar Öcalan’ın yaptığı açıklamalar gösteriyor ki… Terör örgütünde büyük bir başarı elde etmişler gibi davranıyorlar ama Öcalan, onların üzerinden bir strateji gerçekleştiriyor. Öcalan çalışma ofisine alınmasından itibaren Öcalan serbest kalmış demektir. Mahkum statüsü sona erecektir. Bir gün gelecek Ankara’ya getirecekler. Her şeyi normalleştireceklerdir. Biz de buna direniyoruz, Öcalan’ın komisyonunda oturulmaması gerektiğini ve reddedilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu sürecin durdurulması için siyasi mücadele veriyoruz” dedi

Özdağ ziyaretlerine devam edecek

İzmir programı kapsamında çeşitli temaslarda bulunmaya devam edecek olan Özdağ, saat 11:30’da vefat eden taksici Deniz Örer’in ailesini ziyaret edecek. 12:30’ da ise Makedonya Göçmenleri Derneği’nde de buluşmaya önderlik yapacak. Diğer yandan Özdağ, 14:30’da İzmir İl Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirecek.

Özdağ, İzmir programı kapsamında yarın, Cumartesi ve Pazar günü de çeşitli alanlarda temaslarını sürdürecek.