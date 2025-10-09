Son Mühür/ Beste Temel- Bornova Belediyesi, tarımsal üretimi güçlendiren projelerine bir yenisini daha ekleyerek arıcılık eğitimleri kapsamında kursiyerlere ekipman ve kovan desteği sağladı.

Kendi arazisi olmayan katılımcılar ise Kayadibi Mahallesi’ndeki belediye arılığında üretim yapma imkânı buldu. Eğitimlerin ardından düzenlenen etkinlikte, kursiyerler kendi emekleriyle ürettikleri balı hasat etti.

Bornova Belediyesi’nden yerel üretime arı gibi destek

Bornova Belediyesi, tarımsal kalkınmayı ve üreticiye doğrudan desteği esas alan projelerine devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenen arıcılık eğitimleri, bu yıl da yoğun katılımla tamamlandı.

Yaklaşık 100 kursiyer, teorik ve uygulamalı derslerle arıcılığın temel aşamalarını öğrenirken, eğitim sonunda bal hasadı etkinliğiyle emeğinin karşılığını aldı.

Kursiyerlere kovan ve ekipman desteği

Eğitim programına katılan kursiyerlere; körük, el demiri, maske, eldiven, pantolon, ana arı ızgarası, polen tuzağı, fırça, şurupluk, çerçeve ve petek gibi temel arıcılık malzemeleri ile bir dolu ve bir boş kovan hediye edildi.

Kendi arazisi bulunmayan kursiyerler ise Bornova Belediyesi tarafından Kayadibi Mahallesi’nde kurulan arılığa yerleştirildi. Bu sayede herkes üretim sürecine aktif olarak dahil olabildi.

Bal hasadı Bornovalılarla yapıldı

Belediye arılığında düzenlenen bal hasadı etkinliği, hem kursiyerleri hem de Bornovalıları bir araya getirdi. Bornova Belediyesi’ne ait kovanların yanı sıra kursiyerlerin kovanlarından elde edilen ballar da toplandı.

Katılımcılar, hem doğayla iç içe üretimin mutluluğunu yaşadı hem de yıl boyunca verdikleri emeğin tatlı karşılığını aldı.

Eşki: “Doğayı koruyarak üretimi büyütüyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, arıcılığın yalnızca bir üretim faaliyeti değil, aynı zamanda doğayı korumanın bir yolu olduğuna dikkat çekti. Eşki, şu ifadeleri kullandı:

“Arıcılık hem doğa için hem de üretici için büyük değer taşıyor. Biz Bornova’da sadece arıcılarımızı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda doğayı da koruyarak gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir kent bırakıyoruz. Bugün yapılan bal hasadı, bu emeğin en tatlı karşılığı oldu.”