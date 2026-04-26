İzmir’in Buca ilçesinde, 20 Nisan akşamı iş yerinden çıktıktan sonra ortadan kaybolan 15 yaşındaki Asya Karakuş için arama çalışmaları devam ediyor.

En son Bornova Küçükpark'ta görüldü

Fırat Mahallesi'nde ikamet eden Asya, geçtiğimiz hafta mesai sonrasında evine dönmeyince ailesi durumu emniyet güçlerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını anbean inceleyen ekipler, genç kızın Buca ve Bornova bölgelerinde görüldüğünü belirledi.

Kayıtlarda bir erkekle konuştuğu görülen Asya’nın, son olarak aynı gece saat 22.00 civarında Bornova Küçükpark civarında olduğu öğrenildi. O anların ardından Asya’dan bir daha haber alınamadı.

"Kayıp ilanlarını kaldırmamız için bizi tehdit ediyorlar"

Olay esnasında Bodrum’da olan ve haberi alır almaz İzmir’e gelen anne Nesrin Doğan, arama süreci sürerken garip bir anla karşılaştıklarından bahsetti.

Asya adına açılan sahte sosyal medya hesaplarından aileye "İyiyim, beni aramayın" gibi mesajlar atıldığını dile getiren anne, mesajların tehdit boyutuna ulaştığını söyledi.

Doğan, "Kızımın kayıp ilanlarını kaldırmamız için bizi tehdit ediyorlar. Bunları yazan Asya değil, onu yanında tutan her kimse o yazıyor" dedi.

"Mesajlardaki kelimeler Asya’ya ait değil"

Kızının %25 zihinsel engeli olduğunu belirten acılı anne, Asya’nın tek başına hareket edebilecek bir durumda olmadığının altını çizdi.

Kızının korkularıyla yaşayan bir çocuk olduğunu söyleyen Nesrin Doğan, "Benim çocuğum evde gece bile yalnız kalamaz. Zeka geriliği olan bir çocuğun kendi başına böyle bir plan yapması mümkün değil.

Ablasına yazılan mesajlardaki kelimeler bile Asya’ya ait değil. Kızımın yüzünde darp izleri olan bir fotoğrafı yayıldı. Onu bir yetişkinin yönlendirdiğine ve alıkoyduğuna eminim." dedi.

3 kişi sorgulandı

Polis ekipleri, annenin söylediği ettiği isimler üzerinden soruşturmayı genişletti. Şu ana kadar içerisinde iş arkadaşı ve eski nişanlısının da bulunduğu 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

Ayrıca kamera kayıtlarında, Asya’yı Buca Üçkuyular Meydanı’ndan aracına alarak Bornova’ya götüren bir şahıs belirlendi. Görüntülerde araçtaki şüpheliyle Asya arasında bir telefon trafiği meydana geldiği de dikkat çekti.

"İçim yanıyor"

Bir haftadır uyuyamadığını dile getiren anne Doğan, "Kızım nerede olursa olsun, kiminle olursa olsun ben onun arkasındayım.

Sadece sağ salim evine dönsün istiyorum. İçim yanıyor, lütfen herkes sesimizi duysun ve bize yardım etsin" diyerek seslendi.