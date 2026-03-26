Son Mühür / Erkan Doğan - Türkiye’nin konuştuğu, dolmuşta doğum yapan anne ve bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bildirilen adreslerde bulunamadığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Buca-Bornova dolmuş hattına binen hamile anne, sancıları başlayınca dolmuşun arka koltuklarında doğum yapmıştı. Dolmuş şoförü de direksiyonu yoluna en yakın olan Özel Ata Sağlık Hastanesi Acil Servisi’ne doğru kırmıştı. Hastanedeki kadın ve doğum hastalıkları uzmanları ve ebeler, anne ve bebeğe ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye yatışlarını yapmıştı. Son Mühür’ün yaptığı araştırmada annenin bir ‘madde kullanım’ öyküsü olduğu, babanın ise cezaevinde olduğu anlaşılmıştı. Bu bilgileri değerlendiren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, bu konuda yapılan bir ihbar üzerine araştırma başlattı.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü "Adreste bulamazlarsa polise bilgi verilecek"

Annenin verdiği iki ikamet adresine de giden sosyal hizmet uzmanları, anne ve bebeğinin iki adreste de bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler bebeğin teyzesinin evine yönlendi. Konu hakkında Son Mühür’e konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri, “Arkadaşlarımız anne ve bebeğin izini sürüyor. Eğer teyzesinin adresinde de bulunmazsa konu polise bilgi verilecek. Şu an alınmış bir koruma kararı da bulunmuyor” dedi.