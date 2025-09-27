Son Mühür/ Begüm Mol- İzmir’in Bayraklı ilçesinde, TOKİ Cengizhan ve 75. Yıl Mahallesi’nin kesişim noktasında bulunan 1925 Sokak düzlemine kurbanlık satış alanı yapımına başlandı. Yerleşim alanlarının hemen dibinde başlatılan çalışmalara mahalle sakinleri tepki gösterdi. Vatandaşlar, yüzlerce imza toplayarak projeye itiraz etseler de inşaatın devam ettiğini belirtti. Mahalle sakinleri, kurban satış yeri için yapılan alana şehrin molozlarının, çöplerinin ve deniz tabanından çıkarılan balçığın dolgu malzemesi olarak gömüldüğünü öne sürdü. Bu uygulamanın halk sağlığı açısından ciddi riskler doğurduğu iddia edildi.

Asbest gazı endişesi

Vatandaşların dile getirdiği bir diğer kaygı ise inşaat sürecinde ortaya çıkan asbest gazı. Sakinler, bu durumun bölge halkı için zehirlenme tehlikesi oluşturduğunu savunuyor.

Koku, haşere ve güvenlik sorunu

Projeye yönelik eleştiriler yalnızca sağlıkla sınırlı değil. Semt sakinleri, kurban satış alanının ilerleyen dönemlerde sinek ve haşere sorunlarına yol açacağını, kötü koku yayacağını, sokak hayvanlarının bölgeyi mesken tutacağını dile getiriyor. Ayrıca, bu durumun mahalle güvenliğini de olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

“Komisyon üyeleri bölgeyi bilmiyor”

Mahalleli, projenin onay sürecinde imzası bulunan komisyon üyelerinin bölge hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını öne sürdü. İmza atan isimlerin semti bilmediğini belirten vatandaşlar, “Halkı hiçe sayan bu isimleri ilerleyen süreçte tek tek açıklayacağız” diyerek tepkilerini dile getirdi.

“Biz depremzedeyiz, yok sayılmayı kabul etmiyoruz”

Bayraklı depreminden etkilenen vatandaşlar, yetkililere sert sözlerle yüklendi. “Bizler İzmir depremzedeleriyiz. Ne devlet, ne hükümet, ne de belediye yetkililerinin bizi hiçe saymasına izin vermeyeceğiz” diyen semt sakinleri, mücadelelerinden geri adım atmayacaklarını vurguladı.