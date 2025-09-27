3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezona fırtına gibi giren ve oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkararak liderliğe yükselen Uşakspor, yarın kritik bir karşılaşmaya çıkacak.

Kırmızı-siyahlılar, 7 puanla 3’üncü sırada bulunan ve lige iyi başlayan Denizli İdmanyurdu’nu Uşak 1 Eylül Stadı’nda konuk edecek. Mücadele saat 16.00’da başlayacak.

Hedef: Liderliği korumak

Uşak temsilcisi, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Teknik ekibin oyuncularına “liderliği bırakmayın” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Denizli ekibi ise kazanarak hem Uşakspor’u yakalamayı hem de liderlik iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

Nazillispor ve Bornova 1877 karşı karşıya

Grupta 1 puanla son sıralarda yer alan Nazillispor ise evinde 3 puanı bulunan Bornova 1877’yi ağırlayacak. Denizli Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma da saat 16.00’da başlayacak. Her iki takım da kötü gidişata son vermek için galibiyet arayacak.

Anadolu Eskişehir – Tire 2021 FK mücadelesi

Ligde orta sıraları ilgilendiren bir diğer karşılaşmada Eskişehir Anadolu sahasında Tire 2021 FK’yı konuk edecek. İki ekip de üst sıralara tırmanabilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Bu maç da saat 16.00’da oynanacak.

Afyonspor, Ayvalıkgücü’nü ağırlıyor

Afyonkarahisar temsilcisi Afyonspor, güçlü kadrosuyla dikkat çeken Ayvalıkgücü Belediyespor’u ağırlayacak.

Taraftarın yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ev sahibi ekip, seyircisi önünde avantajı kullanmak istiyor.

Günün son maçı Balıkesir’de

Grupta günün son mücadelesi Balıkesirspor ile Kütahyaspor arasında oynanacak. Balıkesir Atatürk Stadı’ndaki karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Her iki ekip de haftayı 3 puanla kapatarak üst sıralara yaklaşmayı amaçlıyor.