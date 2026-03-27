Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’de hayat kurtarmak için zamanla yarışan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, bu kez trafik cezaları ve "sıfır tolerans" genelgesiyle karşı karşıya kaldı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellere gönderilen ve kırmızı ışık ihlallerinin hiçbir şekilde mazeret kabul edilmeyeceğini belirten resmi yazı, sağlık camiasında büyük bir şaşkınlık ve tepki dalgasına yol açtı. Saniyelerin hayati önem taşıdığı vakalarda görev yapan ambulans sürücüleri, yeni düzenlemeyle birlikte mesleki sorumlulukları ile ağır trafik cezaları arasında kalmanın tedirginliğini yaşıyor.

112 Personeline gönderilen yazı: "Kırmızı ışıkta mazeret yok"

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, personeline WhatsApp üzerinden ilettiği bilgilendirmede, 2026 yılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliklerine dikkat çekerek sert uyarılarda bulundu. Gönderilen metinde, kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ilk seferde 5 bin 440 TL, ikinci ihlalde 10 bin 880 TL, altıncı ihlalde ise 80 bin TL para cezası ve ehliyet iptali ile karşılaşacağı belirtildi. Özellikle ambulansta hasta bulunması, vakaya gidiliyor olması veya sirenlerin açık olmasının bu cezaları engellemeyeceği, geçiş üstünlüğü hakkının yalnızca trafik durumu uygunsa kullanılabileceği hatırlatıldı. Bu talimatın ardından, kazaya sebebiyet verme durumunda uygulanacak iki aylık ehliyet iptali maddesi de sürücü personelin üzerindeki baskıyı artırdı.

Birlik Sağlık Sen’den sert tepki: "Vatandaşın can güvenliği tehlikede"

Konuya ilişkin bir açıklama yaparak duruma tepki gösteren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, bu uygulamanın doğrudan hastanın can güvenliğini tehdit ettiğini savundu. Doğruyol, sağlık çalışanlarına "trafik kurallarına uyun" baskısı yapmanın, acil müdahale gerektiren vakalarda ekipleri yavaşlatacağını dile getirdi. Ambulansların birer makam aracı olmadığını hatırlatan Genel Başkan, içerisinde hasta olmasa dahi bir ambulansın görev bölgesine ulaşma hızının, o bölgedeki bir sonraki vaka için hayati önem taşıdığını vurguladı. Ekiplerin yavaşlatılmasının dolaylı yoldan vatandaşı cezalandırmak ve ölümlere davetiye çıkarmak anlamına geldiğini belirterek uygulamanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

"Sağlık çalışanlarının şevki kırılmamalı"

Başkan Doğruyol, 112 çalışanlarının vakaya yetişmek ya da hastayı hastaneye ulaştırmak için kendi canlarını bile hiçe saydığını belirterek, trafikteki ayrıcalıkların korunması gerektiğini söyledi. Ambulansın içinde sadece hastanın değil, üç sağlık personelinin de canının emanet olduğunu hatırlatan Doğruyol, saniyelerin bile kritik olduğu bir süreçte çalışanların ceza korkusuyla hareket etmesinin iş barışını ve motivasyonu bozacağını ekledi. Sağlık çalışanlarının tek odak noktasının hayat kurtarmak olması gerektiğini savunan sendika yönetimi, bu tip kısıtlayıcı yazıların sağlık hizmetinin ruhuna aykırı olduğunu ve acilen gözden geçirilmesi gerektiğini talep etti.

2026 trafik düzenlemesi ve ambulans sürücülerinin çıkmazı

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte ağırlaşan ceza puanları ve katlanan para cezaları, ambulans sürücülerini adeta iki ateş arasında bıraktı. Gönderilen yazıda geçiş üstünlüğünün ancak "trafik durumu uygunsa" kullanılabileceğinin altının çizilmesi, acil durumlarda inisiyatif almayı zorlaştırıyor. Sosyal belediyecilik ve kamu hizmeti anlayışıyla çelişen bu durumun, İzmir genelinde acil yardım sürelerine nasıl yansıyacağı merak konusu olurken, sağlık sendikaları konunun takipçisi olacaklarını bildirdi. Kent estetiğinden çok insan hayatının öncelikli olduğu bu kritik hizmette, kuralların esnetilmesi yerine daha da katılaştırılması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.