Son Mühür / Erkan Doğan - Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, okullardaki silahlı şiddet olaylarının ardından Buca İlçe Milli Müdürlüğü yetkililerinin okul müdürlerini arayıp, “İstiklal Marşından sonra dini tören yaptırın” talimatı verildiğini öne sürdü.

Buca Kaymakamlığı önünde basın açıklaması

Okullarda yaşanan silahlı şiddet olaylarından sonra öğrenci ve öğretmen can kayıplarının yaşandığını ve Türkiye’de herkesin yas tuttuğunu anlatan Candemir, Buca Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yaptı. Olayda sorumluluğu olan başta Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin olmak üzere yetkilileri istifaya çağırdıklarını anlatan Candemir, “Okullarda bir daha benzer bir şiddet olayı yaşanmasın diye onlarca tedbir kararı açıklandı. Pazartesi günü ülkenin her yerinde olduğu gibi Buca’da da okullar açıldı. Sabah bayrak törenleri yapıldı. Herkes, okullarda ne gibi bir önlem alındığını, öğrencilerin yaşadığı travmaya karşı psikolojik ve pedagojik anlamda ne gibi planlamalar yapıldığını merak ederken, onlarca okulda bayrak törenlerinden sonra hiçbir yasal dayanağı olmayan dua etkinlikleri yapıldı. Pedagojik anlamda öğrencilerin yaşlarına uygun olmayan bu uygulama, yasa ve yönetmeliklere, ayrıca Anayasamızın temel ilkelerinden olan laiklik ilkesine de aykırıdır” dedi.

“Sözlü talimatla okullarda dua etkinliği yapılması istendi”

Candemir konuşmasında şu ifadeler yer verdi, “Herkesin okul güvenlikleri ve şiddet olayları karşısında tedbir alınmasını beklediği bir günde Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürlerini telefonla arayıp, yasal dayanağı olmadığı için yazılı olarak veremedikleri emri, sözlü bir talimatla vermiştir. Buca’da bulunan yüzün üstünde okul müdürüne verilen bu sözlü talimatla, okullarda bir daha şiddet olayları yaşanmasın diye bayrak törenlerinden sonra dua okuma etkinlikleri yapılması istenmiştir. Yazılı olarak veremedikleri talimatı telefonla vermiş, hatta bazı okul müdürlerini tehdide varan bir dille uyararak sözlü emirlerini yerine getirmeye zorlamıştır. Bu zorlamalara rağmen, verilen sözlü talimatın yasal olmadığını bilen çoğu müdür verilen sözlü emri yerine getirmemiştir”