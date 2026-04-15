Son Mühür / Yağmur Daştan - Eskiden birçoklarının banyolarında baş köşeye oturan ve hemen hemen hepimizin koku hafızasında eşsiz bir yere sahip olan ve hala raflarda yeri olan ‘Dalan sabunları’ ilk kez İzmir’de üretildi. Temelleri 1941 yılında ünlü sanayici Hamdi Dalan tarafından atılan ve ülkenin köklü sanayi mirasları arasında mücevher gibi parlayan İzmir’deki tarihi Dalan Sabun Fabrikası, güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya hazırlanıyor.

Konak’ın Ahmetağa Mahallesi’nde yer alan ve daha önce mülkiyeti 29 yıllığına Konak Belediyesi’ne devredilen tescilli kapı ‘Hamdi Dalan Sabun Müzesi’ olarak kapılarını açmaya hazırlanırken yapının ayağa kaldırılması için yapılacak çalışmalara dair de ihale süreci başlatıldı.

Yüzde 70’ini fon karşılayacak

Konak Belediyesi’nin Fen İşleri Müdürlüğü’nce Kemeraltı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında ‘sosyokültürel alan’ olarak tescillenen yaklaşık 360 metrekarelik taban alanına sahip tescilli fabrikanın aslına uygun şekilde yenilenmesi hedefleniyor. 5 Mayıs tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecek ihale hakkında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, iki yıllık hizmet dönemini değerlendirdiği basın toplantısında, “Valilikten onay aldık ve projenin yüzde 70’i fonundan karşılanacak. Bittiğinden Kemeraltı’nda çok güzel bir müzeye kavuşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Yüklenici firma albüm hazırlayacak

Sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yer teslimi yapılması ve restorasyon çalışmalarının ise 540 takvim günü içinde tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında tarihi yapının dokusunun korunması için mimar, inşaat yüksek mühendisi (geoteknik uzmanı), makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi ve restoratörden oluşan uzman bir teknik kadronun görev alacağı bildirildi. Yüklenici firmanın işin başlangıcından geçici kabul aşamasına kadar tüm süreci fotoğraflandırarak binanın eski ve şimdiki hallerini içeren detaylı bir albüm hazırlayarak belediyeye sunması bekleniyor.

Zeytinyağlı sabunun merkezi

İzmir’in kalbi Konak’ın hazinesi tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın sembol yapıları arasında yer alan bine taş ve tuğlayla örülü üç katlı bir mimariye sahip. Geçmişte özellikle zeytinyağı üretimi sonrası geriye kalan posanın işlenmesiyle elde edilen, E vitamini açısından zengin, doğal ve yeşil renkli ‘pirinalı’ sabunun üretim merkezi olan bu eşsiz yapı, İzmir’in sanayi hafızasını günümüze taşıyacak. 1981 ve 1987 yıllarında alınan kararla tescillenen binada restorasyon işlemi bittikten sonra İzmir, eşsiz bir müzeye daha sahip olacak.