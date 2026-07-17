İzmir Balçova'da dış cephe bakım çalışmaları esnasında gerçekleşen iskele kazası paniği de beraberinde getirdi. Korutürk Mahallesi Kardelen Sokak'ta yer alan 9 katlı bir binanın dış cephesinde devam ettirilen onarım çalışmaları esnasında kurulu iskele, henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle zemine düştü.

Kazanın yaşandığı esnada iskele üzerinde çalışmakta olan işçiler ile çevrede yer alan vatandaşlarda büyük korku meydana geldi.

3 kardeş işçinin yaralandığı öğrenildi

İskelenin çökmesi sonucunda iskele üzerinde çalışmakta olan kardeşler İ.K. ile V.K. yaralanırken, iskelenin altında bulunan kardeşleri D.K.'nın da düşen parçaların etkisiyle yaralandığı belirtildi.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti.

Yaralılar hastaneye götürüldü!

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra üç kardeşi ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Yaralıların tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.