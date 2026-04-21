İstanbul odaklı büyük operasyonun ayrıntıları belli olmaya başladı. Kendilerini devlet çalışanı veya bankacı olarak göstererek halkı korkutan suç örgütü, polis ekiplerinin özenli takibiyle çökertildi.

İzmir dahil 20 ilde operasyon yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, bir süredir peşinde olduğu yapılanmaya karşı harekete geçti.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde yapılan soruşturma kapsamında, İstanbul ve İzmir önde olmak üzere tam 20 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda, bir arada hareket eden 73 şüpheli bulunarak gözaltına alındı.

Çağrı merkezlerini gösterek kullandılar

İstanbul ve İzmir’de oluşturdukları yasa dışı çağrı merkezlerini birer operasyon yeri gibi gösteren çete mensupları, yerlerini kaybettirmek için yurt dışı hatları ve farklı insanlar adına kayıtlı "açık hatlar" ile hedeflerine ulaşıyordu.

"Adınız terör örgütüne karıştı"

Kendilerini polis, hakim, savcı veya banka görevlisi olarak gösteren şüphelilerin, aradıkları kişilere,

"Kimlik bilgileriniz kopyalanmış, yasa dışı işlerde kullanılıyor."

"Adınız bir terör örgütü soruşturmasına dahil edildi."

"Banka hesabınızdan şu an para çekiliyor, hemen müdahale etmemiz lazım." şeklinde temas kurmaya çalıştığını öğrenildi.

50 milyon TL'lik usulsüz kazanç

Şebeke üyelerinin insanlardan yaklaşık olarak 50 milyon TL usulsüz kazanç temin ettiği öğrenildi. Suçtan kazandığı düşünülen kazanca da el konuldu. 11 lüks otomobil ve 2 arsa üzerine şerh konuldu.