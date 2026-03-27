Son Mühür/ Beste Temel- İzmir, Aydın ve Manisa hattında yaşayan vatandaşlar için kritik bir meteorolojik uyarı geldi. Mart ayının son haftasına girilirken bölge genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bölgedeki hava sıcaklıkları geçtiğimiz gece Manisa'da 6, Aydın'da 8 ve İzmir'de 10 derece olarak kaydedildi. Ancak asıl hareketliliğin öğle saatlerinden itibaren başlaması ve yağışların özellikle İzmir’in güney kesimlerinde yoğunlaşarak bölge geneline yayılması bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve gök gürültüsü uyarısı

Cuma günü itibarıyla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzüyle güne başladığı bildirildi. Batı kesimlerinden itibaren etkisini artıracak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerine doğru şiddetini artırması öngörülüyor. Özellikle İzmir, Aydın ve Manisa üçgeninde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece arasında bir artış göstermesi beklense de, yağışla birlikte hissedilen nem oranının artacağı ve gökyüzündeki elektrik yüklü bulutların gök gürültülü sağanakları beraberinde getireceği vurgulanıyor.

Ege Denizi ve karada fırtına alarmı

Yağışla eş zamanlı olarak rüzgarın hızı da tehlikeli boyutlara ulaşacak. Güney ve güneybatı yönlerden esecek olan lodosun, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı kesimlerde fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, denizciler için özel bir uyarı yayınlayarak Ege Denizi'nde rüzgarın 6 ila 8 bofor kuvvetine kadar çıkabileceğini duyurdu. Karada da benzer şekilde kısa süreli fırtınaların beklendiği, bu durumun çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara yol açabileceği ifade edilerek vatandaşların tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Hafta sonu boyunca yağış etkisini sürdürecek

Hafta sonu planı yapanlar için de meteorolojik veriler pek iç açıcı görünmüyor. Cumartesi günü bölge genelinde sağanak yağışların devam edeceği, özellikle İzmir'in iç ve doğu kesimleri ile Manisa ve Aydın’ın güney bölgelerinde yağışların "çok kuvvetli" kategorisine yükseleceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü İzmir ve Manisa'da sıcaklıkların en yüksek 15 derece, Aydın'da ise 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Pazar günü ise yağışlar şiddetini bir miktar azaltsa da bölge genelinde aralıklarla geçişler yapmaya devam edecek. Pazar günü termometrelerin Manisa'da en düşük 8 dereceyi, İzmir'de 9 dereceyi, Aydın'da ise 10 dereceyi göstermesi öngörülüyor.

Mart ayı ortalaması yakalanmaya çalışılıyor

Yılın ilk iki ayında alınan verimli yağışların ardından Mart ayının kurak geçtiğine dikkat çeken uzmanlar, bu son yağış dalgasının tarım ve barajlar açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Mart ayı ortalamasının henüz yakalanamadığı ifade edilirken, hafta sonu etkili olacak bu kuvvetli yağışların ay sonu hedeflerine yaklaşılmasında büyük rol oynayacağı düşünülüyor. Yetkililer, ani sel ve su baskını riskine karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından anlık olarak yayınlanacak güncel uyarıların takip edilmesinin hayati önem taşıdığını hatırlatıyor.