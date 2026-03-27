Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temasları kapsamında Lefkoşa’da bir dizi kritik görüşme ve iş birliği hamlesine imza attı. Program çerçevesinde ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilen Dr. Cemil Tugay, beraberindeki Kıbrıs gazileriyle birlikte gerçekleştirilen ziyarette iki toplum arasındaki tarihsel ve kültürel bağların altını çizdi. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman, İzmir heyetinin ziyaretinden duyduğu yüksek memnuniyeti dile getirerek iş birliği mesajlarını pekiştirdi.

Lefkoşa gençliği için modern spor alanları geliyor

Ziyaretin en somut adımı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında hayata geçirilen stratejik ortaklık protokolü oldu. LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Lefkoşa’da inşa edilecek yeni nesil spor parkları ve rekreasyon alanları için mutabakata varıldı. İmza töreninde konuşan Dr. Cemil Tugay, Kıbrıslı gençlerin sosyal ve bedensel gelişimine katkı sunacak çok amaçlı spor tesisleri projesine, İzmir’in her türlü teknik ve somut desteği sağlayacağının sözünü verdi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise İzmir’in derin proje tecrübesi ile Lefkoşa’nın yerel dinamiklerini birleştirerek iki kent arasında güçlü bir deneyim köprüsü kuracaklarını ifade etti.

Teknik iş birliği ve bilgi paylaşımı süreci başladı

İmzalanan protokol, sadece fiziksel bir destekle sınırlı kalmayıp aynı zamanda kapsamlı bir bilgi ve teknoloji transferini de içeriyor. Kardeş belediyecilik vizyonu doğrultusunda, kentsel yaşam kalitesini artıracak modern spor komplekslerinin tasarımında ortak bir akıl yürütülecek. Bu kapsamda, engelsiz erişim standartlarından yenilikçi zemin teknolojilerine, estetik donatı elemanlarından tematik oyun alanlarına kadar birçok teknik detayda İzmir’in birikimi Lefkoşa’ya aktarılacak. İş birliği süreci, ihtiyaç duyulan alanlarda ekipman desteği ve uygulama aşamalarında karşılıklı saha dayanışması ile devam edecek.

Sosyal ve kültürel alanlarda incelemeler yapıldı

Resmi temasların ardından her iki belediye başkanı ve beraberindeki heyetler, sosyal sorumluluk projelerini yerinde inceledi. Profesyonel baristalık eğitimi almış özel gereksinimli gençlerin istihdam edildiği Yeni Dünya +1 Kafe’yi ziyaret eden Dr. Cemil Tugay, işletim sistemi ve toplumsal entegrasyon modeli hakkında detaylı bilgiler aldı. Programın son durağı ise Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bulunan ve tarihi "Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi"nin bir parçası olan Bandabuliya Sahnesi oldu. Başkentin kültür-sanat hayatına can veren bu önemli mekanın restorasyon süreci ve faaliyetleri, İzmir heyeti tarafından büyük ilgiyle karşılandı.