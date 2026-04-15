İzmir Amerikan Koleji kimin sorusuna yanıt vermek gerekirse, okul Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) bünyesinde faaliyet gösteriyor. Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji ve SEV Amerikan Koleji ile kardeş okul konumunda bulunan İzmir Amerikan Koleji, SEV çatısı altında yönetiliyor. Okulun mülkleri de bu vakfa ait.

İzmir Amerikan Koleji'nin tarihçesi nasıl?

Okul, 1878 yılında Amerikalı eğitimciler tarafından İzmir'in Basmane semtinde bir çocuk yuvası olarak kuruldu. İlk yıllarında azınlık öğrencilere hizmet veren kurum, Cumhuriyet döneminde Türk öğrencilerin ağırlıkta olduğu bir okula dönüştü. 1913'te satın alınan Göztepe arazisine 1923 yılında taşınan okul, o tarihten bu yana aynı kampüste eğitim veriyor. 1986 yılında erkek öğrenci de kabul etmeye başlayarak karma eğitime geçti.

İzmir Amerikan Koleji kaç puanla alıyor?

Okul, öğrencilerini LGS puanına göre kabul ediyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için İzmir Amerikan Koleji taban puanı 500 üzerinden 441 olarak açıklandı. Toplam kontenjan 180 öğrenci olarak belirlendi. Tek puan ve tek kontenjan sistemiyle öğrenci alımı yapılıyor. Hazırlık sınıfı zorunlu tutularak toplam 5 yıllık bir eğitim süreci uygulanıyor.

Burslu okuma imkanı var mı?

İzmir Amerikan Koleji, başarılı öğrencilere burs imkanı sunuyor. Okulun resmi açıklamasına göre eğitimde fırsat eşitliği gözetilerek maddi kaygı taşımadan tüm başarılı gençlerin eğitim alabilmesi hedefleniyor. Her yıl belirlenen miktarlarda burslar verilmekte. Burs detayları ve başvuru koşulları okulun resmi web sitesi aci.k12.tr üzerinden takip edilebiliyor.

Kampüs ve eğitim olanakları neler?

31 dönümlük yeşil kampüste 17 bina yer alıyor. 70.000'den fazla kitap barındıran kütüphane, modern spor salonu, fen laboratuvarları, 550 kişilik tiyatro salonu ve 150 kapasiteli yatakhane okulun başlıca imkanları arasında bulunuyor. Kültür dersleri Türkçe, fen ve matematik dersleri ise İngilizce olarak işleniyor. İkinci yabancı dil seçenekleri arasında Almanca, Fransızca ve İspanyolca yer alıyor.