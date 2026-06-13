İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tam 7 ili kapsamış durumda. Soruşturma dosyasında, örgüt lideri olduğu belirtilen ve hakkında kırmızı bülten kararı bulunan şahsın halen İtalya'da tutuklu bulunduğu kaydedildi. Başsavcılık tarafından bugüne kadar yürütülen soruşturmalarda örgütle bağlantılı 700 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, hazırlanan iddianameler doğrultusunda kamu davaları açıldığı belirtildi.

Cezaevi çıkışında "karşılama" planı ve ifade baskısı

Soruşturma devam ettikçe ayrıntılar ortaya çıkmaya devam etti. Örgüt mensuplarının faaliyetlerini sürdürdüğünün tespit edildiği, örgüt liderinin eşinin ve bazı örgüt üyelerinin tahliye olacağı bilgisi üzerine ceza infaz kurumuna karşılama amacıyla giden, nitelikli yağma olayına karışan şüphelilerin emniyette ifade vermemeleri için baskı ve tehditte bulunulduğunun belirlendiği aktarıldı.

Aralarında İzmir’de var!

Arlarında İzmir’in de bulunduğu Soruşturmada ayrıca, suç örgütünden temin edilen paraların cezaevindeki örgüt mensuplarına ulaştırıldığı, bazı şüphelilerin ifade vermelerinin engellendiği veya gerçeğe aykırı ifade vermelerinin sağlandığı iddia edildi. 6'sı avukat olmak üzere toplam 54 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da 113 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 33'ü tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.