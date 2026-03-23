Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetimindeki son iki yıllık dönem, kentin altyapı tarihinde bir milat olarak kayıtlara geçiyor. İZSU Genel Müdürlüğü aracılığıyla hayata geçirilen dev projeler; içme suyundan atık su yönetimine, enerji üretiminden körfezin temizliğine kadar çok geniş bir sahada 13 milyar 95 milyon liralık devasa bir bütçeyle şekillendi. "Geleceğin İzmir’i" vizyonuyla hareket eden belediye, kentin yer altı ağlarını baştan sona yenileyerek modern ve dayanıklı bir şehir yapısı inşa etmek adına son yılların en büyük yatırım hamlesini başlattı.

Su güvenliğinde devrim: Yüzlerce kilometrelik yeni hatlar

Halkın kesintisiz ve sağlıklı suya erişimini sağlamak amacıyla içme suyu altyapısına 4,25 milyar TL değerinde dev bir kaynak aktarıldı. Bu süreçte İzmir genelinde 674 kilometre uzunluğunda sıfırdan içme suyu hattı döşenirken, mevcut şebekelerin verimliliğini artırmak için 239 kilometrelik hatta bakım çalışmaları yapıldı. Su kaynaklarını çeşitlendirmek adına açılan 156 yeni sondaj kuyusu ve Halkapınar gibi stratejik noktalardaki modern depo inşaatları, kentin su arzını güvence altına aldı. Menemen’den Çeşme’ye, Seferihisar’dan Ödemiş’e kadar uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen projelerle; eskiyen borular yerini modern sistemlere bırakırken, özellikle turistik ilçelerdeki su kesintisi sorununun kökten çözülmesi hedefleniyor.

Atık su yönetimi ve Çiğli’de modernizasyon dönemi

Çevre sağlığını koruma hedefi doğrultusunda atık su altyapısına 6,27 milyar TL yatırım yapan İZSU, modern arıtma tekniklerini kentin dört bir yanına yaydı. Bu kapsamda Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen kapasite artırımı çalışmaları sonucunda tesisin günlük işleme hacmi 820 bin metrekübü aşarak yüzde 36 oranında devasa bir büyüme sergiledi. Torbalı ve Ayrancılar gibi hızla büyüyen bölgelerdeki arıtma tesislerinin kapasiteleri de iki katından fazla artırılarak çevresel kirlilik riski minimize edildi. Seferihisar’daki deniz deşarj hatları ve Karaburun’daki yeni kanalizasyon şebekeleriyle İzmir’in kıyı şeridi koruma altına alınırken, modernize edilen tesisler sayesinde suyun doğaya en saf haliyle dönmesi sağlandı.

İklim krizine karşı dirençli kent: Yağmur suyu ayrıştırma

Yoğun yağışların neden olabileceği taşkın risklerini ortadan kaldırmak amacıyla 1,64 milyar TL’lik bütçeyle yağmur suyu ve dere ıslah çalışmaları hız kazandı. Kent genelinde 83 kilometre yeni yağmur suyu hattı imal edilerek, atık su ile yağmur suyunun birbirine karışması engellendi; böylece hem arıtma tesislerinin yükü hafifletildi hem de su baskınlarının önüne geçildi. Bayraklı, Bornova ve Buca gibi kritik ilçelerde tamamlanan projelerin yanı sıra Alsancak Liman Bölgesi’nde devam eden "TEFWER" projeleriyle şehrin kalbi aşırı yağışlara karşı zırhla kuşatılıyor. Derelerin ıslah edilmesi ve yeni ızgara sistemlerinin kurulmasıyla İzmir, her mevsim güvenli bir ulaşım ve yaşam alanı sunmaya hazırlanıyor.

Enerji üreten ve Körfez’i temizleyen kurumsal yapı

İZSU, sadece hizmet veren değil, aynı zamanda 488 milyon TL’lik enerji yatırımıyla kendi elektriğini üreten çevreci bir kuruma dönüştü. Karabağlar’daki hidroelektrik santrali ve Menemen’deki güneş enerjisi santralleri (GES) sayesinde yıllık milyonlarca liralık tasarruf hedeflenirken, karbon ayak izinin azaltılması yönünde de önemli bir adım atıldı. Diğer yandan 449 milyon TL bütçe ile yürütülen körfez yatırımları kapsamında, yaklaşık 1 milyon ton dip çamuru taranarak suyun sirkülasyonu ve kalitesi artırıldı. Peynircioğlu Deresi ve Kuzey Aks hattındaki bu temizlik operasyonu, "Yüzülebilir Körfez" idealine bir adım daha yaklaşıldığının en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Yatırım zinciri yeni stratejik hamlelerle devam ediyor

Başkan Cemil Tugay’ın öncülüğünde başlatılan bu dönüşüm, önümüzdeki dönemde devreye alınacak yeni projelerle taçlanacak. Aliağa’dan Dikili’ye, Urla’dan Narlıdere’ye kadar planlanan yeni arıtma tesisleri, kanalizasyon revizyonları ve yağmur suyu ayrıştırma projeleri, İzmir’in altyapıdaki eksiklerini tamamen gidermeyi amaçlıyor. Su güvenliğinden enerji verimliliğine kadar uzanan 13 milyar liralık bu yatırım hacmi, İzmir’in modern şehircilik kriterlerine uygun, doğayla barışık ve geleceğe hazır bir metropol olma kararlılığını simgeliyor.