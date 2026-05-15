Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Çoraklar’da geçtiğimiz Ağustos ayında küle dönen makilik alanı yeniden canlandırmak için harekete geçti. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği tarih itibarıyla öncelik verdiği ağaçlandırma hamlesi kapsamında, bölgeye bin adet fıstık çamı fidanı dikildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sadece şehir merkezindeki boş arazileri değil, yangınlarda tahrip olan kırsal bölgeleri de çalışma programına dahil etti.

Ekosistem yeniden ayağa kaldırılmayı bekliyor

Saha çalışması hem belediye ekiplerinin hem de sivil katılımın desteğiyle tamamlandı. Fidan dikim etkinliğine İzmirli doğaseverlerin yanı sıra CHP İzmir İl Gençlik Kolları üyeleri de katılarak destek verdi. Toprakla buluşturulan fıstık çamları, yanan sahanın ekosistemini yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

İzmir'de ağaçlandırma çalışmaları diğer ilçelerde de devam edecek

Belediye yetkilileri, kentin dört bir yanındaki atıl alanların dönüştürülmesi ve yanan bölgelerin ağaçlandırılması sürecinin kesintisiz süreceğini bildirdi. Aliağa’daki bu çalışma, yangın sonrası rehabilitasyon planının bir parçası olarak kayıtlara geçti. İzmir genelinde benzer operasyonların diğer ilçelerde de devam etmesi bekleniyor.

