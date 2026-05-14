Seminerde, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Erhan Ayhan ve Uzman Jandarma Erdinç Ekiz kürsüye çıktı. Trafik güvenliğinin tüm boyutlarıyla ele alındığı eğitimlerde; güvenli sürüş teknikleri, aşırı hızın doğurduğu riskler, hız körlüğü ve alkollü araç kullanımının ölümcül sonuçları masaya yatırıldı. Ayrıca emniyet kemeri takmanın önemi, motosiklet sürücüleri için kask ve koruyucu ekipman kullanımı ile güncel cezai müeyyideler ve yasal düzenlemeler detaylıca aktarıldı. Programın son bölümünde belediye personeline bilgilendirici broşürler dağıtılırken, personelin merak ettiği sorular da uzman jandarma ekiplerince yanıtlandı.

Seminerin ikinci bölümü

Seminerin ikinci oturumunda ise toplumsal bir seferberlik haline gelen aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusu masaya yatırıldı. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amiri Medine Özkol Fırat tarafından gerçekleştirilen sunumda; şiddeti tetikleyen unsurlar, kurumsal mücadele yöntemleri ve hayati öneme sahip KADES (Kadın Acil Destek İhbar Sistemi) uygulaması detaylıca anlatıldı. Farkındalık oluşturmak amacıyla belediye personeline "Kadına El Kalkamaz" mottolu afişlerin yer aldığı broşürler ile KADES bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı.