İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan Helvacı Mahallesi sanayi bölgesinde bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Bir oto lastik tamircisinin önünde başlayan alevler kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yerinin önünde depolanan lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, yoğun dumanla birlikte kısa sürede fark edildi. Çevredeki esnaf ve vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Vidanjörle ilk müdahale

İhbarın ardından olay yerine ekipler yönlendirilmeden önce, İzmir-Çanakkale Karayolu’ndan geçen Aliağa Belediyesi’ne ait bir vidanjör aracı yangına ilk müdahaleyi yaptı. Vidanjörün hızlı refleksi sayesinde alevlerin kontrolsüz yayılması kısmen engellendi.

İtfaiye ekipleri büyümesini önledi

Kısa süre sonra bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önlemek için yoğun çaba gösterdi. Yapılan hızlı müdahale sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yeri zarar gördü

Yangın sonrası başlatılan soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İş yerinde kısmi hasar oluşurken, erken müdahale sayesinde olası büyük bir felaketin önüne geçildi.